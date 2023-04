PITWALK S KAROLINOU: O hořících autech, demoličním derby a neschopnosti FIA

Tak schválně, v kolik jste na Velkou cenu Austrálie vstávali? V 8:59? Start byl sice o dvě hodiny dřív, ale i tak jste o něj vlastně nepřišli. Dvě kola před koncem se totiž z pevných pozic startovalo znovu.

Jak řekl komentátor Sky David Croft – čekal nás super sprint. Jenže úplně nedopadl.

Z vícero důvodů.

Australská Velká cena nám ukázala hned několik věcí. Třeba to, že Max Verstappen si dál jezdí vlastní ligu. Nebo taky to, že Mezinárodní automobilová federace FIA má v závodech vždycky hlavní slovo.

Ne, na odstoupení Charlese Leclerca hned v prvním kole vinu nenese, byť by to pro mě bylo snesitelnější…

Ale červená vlajka po nehodě Alexe Albona? Ta zamíchala pořadím daleko víc, než jsme čekali. Přišel první opakovaný start a začínalo se znovu. No a uběhlo dalších 30 kol, než se Kevinu Magnussenovi urvala pravá zadní pneumatika.

Mnozí čekali, že na trať dvě kola před cílem vyjede safety car a formule už to do cíle obkrouží. Bylo by to daleko víc fér než to šílenství, co přišlo pak.

Místo toho další červená vlajka a restart, který se spíš podobal demoličnímu derby.

Max první místo udržel, Lewis se konečně vrátil na pódium, ale… vážně to měla FIA zapotřebí?

Vždyť to, co zase předvedla, trápí mě i fanoušky.

Žijeme ve světě, kdy závod sice skončí, ale výsledky se jen tak nedozvíme. Penalizace Carlose Sainze? Možná přijde, možná ne. Penalizace za havárii dvou Alpinů? Možná taky přijde. Kdo ví, možná FIA.

Ta v posledních měsících a letech kupí jedno prazvláštní nařízení za druhým.

Třeba teď v Austrálii se formulový svět dozvěděl, že mechanici už nemohou slavit vítězství na plotě lemujícím cílovou rovinku. A já se ptám: Proč? Je to snad nebezpečné? Stalo se při tom někdy někomu něco?

Asi ne, na plotech se slavilo roky, bouračky a incidenty se odehrávají jinde.

A je toho víc. FIA třeba nedávno pilotům zakázala při procházce po trati využívat kola. Nebo máte piercing v nose jako Lewis Hamilton? Smůla, budeme vás vyšetřovat. Chcete se vyjádřit k aktuálnímu dění ve světě? Prosíme, nedělejte to.

Až se pilotům napříč kategoriemi (F1, F2, F3) zdá, že je FIA nezkrotitelná, přitom neumí ani restartovat závod. Co s tím?

Podle mě je čas na restrukturalizaci.