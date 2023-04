PITWALK S KAROLINOU: Jak jsme odjely do Baku a zamával nám Pierre Gasly

Když jsme s kamarádkou komukoli vyprávěly, že se chystáme na závod formule 1, všichni byli nadšení. Když jsme dodaly, že do Baku, klepali si na čelo. Závodů v Evropě je přeci tolik.

To ano, jenže…

Po loňské zkušenosti z Monzy, kde jsme sice k okruhu dorazily v sedm ráno, ale kvůli šílené organizaci nestihly závody F3 s Romanem Staňkem, jsme to letos chtěly jinak. Na Instagramu na mě už kolem Vánoc vyskočila Velká cena Ázerbajdžánu a právě Baku.

Na rozdíl od Rakouska, Belgie, ale i Maďarska i za fajn cenu. A co víc, když si vstupenky koupíte kolem Vánoc, tak i s docela příjemnou slevou.

Sice zaplatíte pár stovek za víza, let vyjde asi taky o něco dráž než s nízkonákladovkou třeba do Barcelony, ale upřímně, nás vyšlo levněji letět právě sem, na víc dní a udělat si z toho i dovolenou než se vydat na tři dny do Monzy.

To je holý fakt a osobní zkušenost.

A jak to v Baku vlastně vypadá? Atmosféru kolem Velké ceny bych už ve čtvrtek ohodnotila na 11 z 10. Když máte vstupenky na celý závodní víkend včetně pátku, můžete na okruh už ve čtvrtek. Což zrovna v Baku stojí za to.

Na fanouškovském fóru jezdců F2 jsme, doufám, udělaly radost Romanu Staňkovi, který vypadal nadšený, když slyšel češtinu a podepisoval českou vlajku. Poměrně dojemná chvilka, která zaujala i fotografy Tridentu, F2 a podle Instagramu i samotného Romana.

Hlavní bod pro všechny byl ale pit lane walk. Ve frontě si něco postojíte, ale stojí to za to!

Pak se totiž projdete po startovním roštu, vidíte zhasnout startovní červená světla a k tomu všemu…

…ano, otevřené garáže všech týmů, které ještě ladí detaily před startem celého závodního cirkusu.

Williams, Haas, Alpha Tauri… jak pokračujete boxovou uličkou, davy lidí pomalu houstnou.

Z boxu Alpine na nás mával Pierre Gasly, ale asi nikoho nepřekvapí, že moje pohledy se už od vstupu mezi garáže upínal k předposlední stáji, k Ferrari a hlavně boxu Charlese Leclerca.

Sám Monačan sice v boxu vidět nebyl, ale mechanici Ferrari zkoušeli jednu z mála věcí, co jim letos jde. Pit stopy. Vidět na vlastní oči, jak jen pár metrů od vás běží mechanici v červených kombinézách k autu s číslem 16 a mění pneu, to je úplně jiný zážitek, než co vám zprostředkuje televize.

Sice se na vás tlačí lidé všude kolem, to je vám ale tak trochu jedno.

A ani mimo okruh se nenudíte. V Baku se toho totiž nebojí, už v pátek večer začínají koncerty, v sobotu zahraje světová superstar, DJ Hardwell.

To hlavní se ale bude dít na trati. A už teď je jasné, že i tam to bude pořádná show.

S námi přímo z místa.