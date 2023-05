PITWALK S KAROLINOU: Alfa Romero, mořské panny a udivený kamarád Norrise v Miami

Víte, co je to formule 1? Ano? Tak to toho víte mnohem víc než pár desítek influencerů, kteří na Velkou cenu v Miami v neděli dorazili. Podle některých z nich totiž v F1 závodí i Alfa Romero. Ano, to není překlep. Přihoďte si do mixu chaotickou prezentaci jezdců před závodem, které se vysmál Red Bull, nejlepší kamarád Landa Norrise a třeba i Jeremy Clarkson a máte tu Velkou cenu, která rozohnila internetovou F1 komunitu.