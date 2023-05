PITWALK S KAROLINOU: Kam kráčíš, F1? Diváci ti odcházejí z tribun

Jak se vám na závodní víkend v Baku dívalo od televize?

Z tribuny v Ázerbájdžánu to od pátku do neděle působilo jak několik úplně rozdílných sportů. Nutno tedy dodat, že mě osobně dlouhodobě víc než samotné závody baví kvalifikace. Jenže asi nejsem jediná…

Potlesk a křik, kdykoliv kolem projel Lewis Hamilton, Charles Leclerc, ale i Fernando Alonso. Ne, takhle to nebylo v neděli, když všichni zmínění jeli o body v hlavním závodě, ale v pátek při kvalifikaci a pak i v sobotu, při kvalifikaci sprintu i sprintu samotném.

V těch dnech se nikdo nezvedal z míst, nikdo si nechodil pro pivo. Všichni napjatě sledovali obrazovky a trať a doufali, že jejich favorit zajede co nejrychlejší kolo. A když to vyšlo, jako třeba když pole position získalo Ferrari a Leclerc, přišel potlesk a šílený křik. I ode mě.

Páteční i sobotní dění bylo tak napínavé, že nám ani nevadil nedostatek vína, což je jinak v Česku z gauče od televize náš pravidelný společník při závodech formule 1.

Neděle byla trochu jiná. Smutnější a nudnější.

Jasně, bylo to Baku, kde zas tolik míst k předjíždění není, ale zas to není Monako, kde by o všem víceméně rozhodla už kvalifikace (a chyby Ferrari v boxech, že?).

Jinak naprosto vyprodaná hlavní tribuna byla kromě startu prakticky neustále poloprázdná. Fanoušci chodili pro pivo, na cigaretu (když náhodou propašovali zapalovač), kamkoliv. Na trati totiž sice jezdila auta dokola, ale nic se nedělo.

Že si někdo pro pivo odešel dokonce dvě kola před cílem a propásl tak konec, mě vlastně vůbec nepřekvapilo.

Proč to byla taková nuda?

Z vícero důvodů. Na trati se jen jednou objevil safety car, všichni piloti zvládli práci s pneumatikami tak dobře, že jim stačil jediný pit stop. Však i Esteban Ocon na jedné sadě objel prakticky celý závod a vytvořil za sebou vláček několika aut, který ho nedokázal předjet.

Co by pomohlo?

Dvě povinné zastávky v boxech?

Ban Red Bullu?

Ne, to druhé je samozřejmě vtip (i když…).

Formule 1 teď každopádně po letech žní musí řešit, že jí klesají počty diváků, koncept nudné dominance Maxe Verstappena nikoho moc nebaví. Věřte, že ani některé fanoušky Red Bullu. I oni byli mezi těmi, kteří v Baku odcházeli z tribuny.

F1 teď může jen doufat, že se zase vrátí.