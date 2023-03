PITWALK S KAROLINOU: Zmatená FIA dělá formuli špatné jméno. A co bude v Red Bullu?

Druhý závod letošní F1 a žádná změna. Na nejvyšších dvou stupíncích stáli zase jezdci v barvách Red Bullu. Sergio Pérez sice vyhrál, ale v čele šampionátu je stále Max Verstappen, a to i přesto, že startoval až z patnáctého místa. To je samo o sobě zajímavé. Ještě zajímavější ale je guláš, který vytvořila Mezinárodní automobilová federace FIA. Ta po závodě hned dvakrát změnila, kdo vlastně dojel na třetím místě. Rozhodování trvalo tak dlouho, až to někteří fanoušci zaspali.