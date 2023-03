ONLINE: Verstappen i Leclerc jsou vzadu, kdo ovládne závod F1 v Džiddě?

Třetí na startu bude stát George Russell, který opět jasně porazil Lewise Hamiltona. Ve druhé řadě ho doplnil Carlos Sainz s ferrari.

Vítěz úvodního závodu šampionátu v Bahrajnu Max Verstappen kvůli technické závadě nedokončil druhou část kvalifikace a odstartuje až patnáctý. Zradila ho hnací hřídel, šlo o mechanickou poruchu.

Druhý nejlepší čas v kvalifikaci zajel Charles Leclerc s ferrari, ale dostal penalizace za nasazení už třetí řídicí elektroniky pohonné jednotky v sezoně. Na startovním roštu se propadl o deset míst.

Osmým místem na startu naznačil návrat McLarenu do formy Australan Piastri. Naštvaný může být jeho týmový kolega Lando Norris, který rychlého auta nevyužil - v úvodu kvalifikace dostal smyk, narazil do zdi a musel odstoupit.

Američan Logan Sargeant nemá na kontě měřený čas, jeho jediný mu byl smazán za přejetí čáry na vjezdu do boxů. Do závodu odstartuje z posledního místa a musel dostat od sportovních komisařů výjimku - nevešel se totiž do 107 procent nejrychlejšího času.