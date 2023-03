Proč mě neposlouchají! Hamilton je z vozu od Mercedesu rozladěný

Tak rád by zaútočil na rekordní osmý titul mistra světa. Tak rád by se osamostatnil na prvním místě v historické tabulce a odskočil Michaelu Schumacherovi. Momentálně to však pro Lewise Hamiltona není téma.

Zažívá další tragický start do sezony, dokonce horší než loni.

Páté místo v úvodní Velké ceně s šíleným odstupem 51 vteřin za Maxem Verstappenem? A to měl Nizozemec víceméně celý závod pod kontrolou a nemusel tlačit na pilu.

Hrozný výsledek, Mercedes měl v Bahrajnu až čtvrtý nejrychlejší monopost za Red Bullem, Aston Martinem a Ferrari.

„Přitom loni jsme byli třetí. Zhoršujeme se. Byli jsme na míle daleko, pódium bylo v nedohlednu. Celkově jsem měl podobný pocit jako před rokem. Víme, že nemáme správné auto, ale musím se snažit zůstat pozitivní, držet hlavu vzhůru,“ uvedl na tiskové konferenci 38letý pilot.

Pro britskou BBC se následně ještě víc rozpovídal o svém momentálním trápení.

O tom, jak ho tým při navrhování letošního vozu W14 vůbec neposlouchal. „Za svůj život jsem řídil tolik aut, že vím, co vůz potřebuje a co ne. Tenhle má stejné problémy jako ten loňský. Je to i o určité zodpovědnosti, o tom si přiznat a říct: ‚Ano, neposlouchali jsme tě. Nejsme tam, kde bychom měli být, a musíme na tom zapracovat,‘“ řekl naštvaně.

Nedominuje? Nezvládá

Pořád to jsou pro něj dost neznámé pocity, mockrát je v kariéře nezažil. Nejhůř byl na konci roku v pořadí mistrovství světa dvakrát pátý v McLarenu na začátku své mimořádné cesty. Má taky tři čtvrtá místa, jinak ale vždy buď titul získal, nebo byl ve hře.

A s Mercedesem formuli 1 dominoval od začátku hybridní éry v roce 2014.

Až předloni se ta série přetrhla. Začala platit nová technická pravidla a Mercedes je rázem v pozici, kdy musí dotahovat ztrátu. A nejde mu to. O to hůř to pak Hamilton, který je zvyklý dominovat, zvládá.

„Pro Lewise je to katastrofa. Zajímalo by mě, jak se chová na setkáních týmu. Vsadil bych se, že trucuje, dokážu si to představit. Stěžuje si a fňuká,“ myslí si dvojnásobný mistr světa Mika Häkkinen.

Ono se není čemu divit, když tohle tápání trvá už druhým rokem. Jen vzpomeňte, jak loni Hamilton několikrát během sezony naštvaně do vysílačky pronesl, že v tak špatném autě ještě neseděl.

Často měl problémy dostat se na bodované pozice a na soupeře z Red Bullu a Ferrari ztrácel i sekundu na kolo. Zažil taky nejdelší čekání na výhru v kariéře, což stále pokračuje.

A nakládali mu i soupeři. Loni ve Spa, když kolidoval s Fernandem Alonsem, mu jeho španělský rival přes vysílačku vzkázal: „To je idiot! Ten chlap fakt umí závodit, jen když je na prvním místě.“

Zlých jazyků, kteří to vidí podobně, je spousta. Nutno říci, že něco na těch slovech bude. Vždyť Hamilton během své cesty za sedmi tituly mistra světa nezažil moc sezon, v nichž by o konečný triumf musel kdovíjak bojovat.

Často byl jeho největším soupeřem muž ve vedlejší garáži – týmový kolega. A to při vší úctě k Valtterimu Bottasovi nebo Niku Rosbergovi nebyli zrovna nejsilnější rivalové.

Měl by jít do důchodu

Hamilton je tak nyní v nesnadné situaci, v níž před ním bylo mnoho jiných.

Žádný z pilotů, který absolvoval víc než 300 Velkých cen, už nikdy po té třísté nevyhrál. Ani Michael Schumacher, ani Fernando Alonso, ani Kimi Räikkönen, ani nikdo další.

Brit chce tu kletbu zlomit, ale je jí tuze daleko.

Trojnásobný šampion Jackie Stewart si dokonce myslí: „Už je načase, aby odešel do důchodu. Byl nejlepší na světě. Zařadil se po bok Ayrtona Senny a Alaina Prosta. Škoda, že neskončil na vrcholu. Nemyslím si, že se tam ještě vrátí,“ míní Skot.

Brit to tak nevidí.

Když před sezonou absolvoval test na detektoru lži, dostal otázku, kdy opravdu chce opustit svět formule 1. Jeho odpověď?

„Až vyhraju osmý titul mistra světa.“

Bez jakéhokoliv zaváhání. Tohle je pro Hamiltona nejzásadnější věc jeho kariéry. Tak zásadní, že je kvůli ní ochotný i napodobit Fernanda Alonsa a klidně v F1 pobývat i po čtyřicítce.

„A my jsme za to rádi. Lewis je nedílnou součástí týmu, bylo by příliš snadné hodit po prvním závodě ručník do ringu a přijít o tak skvělého řidiče. Na to má Lewis s celým týmem až příliš silné vazby, vždyť jsme spolu vyhráli tolik titulů.

Musíme jen udělat všechno pro to, abychom mu postavili vůz, se kterým skutečně může bojovat o titul,“ uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff.

Na tom se se sedminásobným šampionem shodne. „Dostali jsme se do těžkého období. Ale utíkat od problému? To není v mé DNA,“ má jasno Hamilton. A tak nezbývá než přestat fňukat a začít se rvát.