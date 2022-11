ONLINE: Florbalisté hrají o finále MS. Proti stojí domácí Švýcarsko

Se Slováky si Češi poradili jednoznačně 9:4. Směrem k zápasům o medaili ale vidí jeden jasný vykřičník.

ONLINE: Švýcarsko vs. Česko Semifinálové utkání MS sledujeme podrobně.

„Musíme se zbavit těch vyloučení. Znovu jsme inkasovali šest trestných minut, což je něco, co si o finálovém víkendu nemůžeme dovolit. Pro tým je to velké téma před rozhodujícími duely,“ řekl po čtvrtfinále asistent trenéra českého týmu Joonas Naava.

Během čtyř zápasů na mistrovství dosud čeští reprezentanti nasbírali šestadvacet trestných minut a v oslabení inkasovali šest branek.

„Kdybychom měli v semifinále takhle chodit ven, můžeme se dostat pod takový tlak, že to nemusíme ustát,“ přitakal lídr českého týmu Tom Ondrušek. Vyloučení považuje za zbytečná. „V sobotu jim musí být nula,“ uzavřel.

Češi bojují o první postup do finále od zisku stříbra v roce 2004.

„Je to zápas, na který se všichni těšili a který bude opravdu skvělý. Plná aréna a proti nám domácí tým. Bude to mít prostě všechny parametry semifinále mistrovství světa. Nejdeme si to jen užít, ale přijdeme velmi dobře připravení a budeme chtít tuhle velkou párty ukrást pro sebe,“ těšil se Naava.

Věřil, že na Švýcary může zapůsobit tíha vystoupení v domácím prostředí.

„Určitě budou pod tlakem. Viděli jsme to proti Lotyšku,“ upozorňoval na čtvrtfinálový duel, který Švýcaři vyhráli 3:1. „Když Lotyši skórovali, bylo cítit, jak byl dav šesti tisíc lidí zcela opařený. To chceme způsobit taky. Víme, že je to těžké. Budeme se soustředit na naši vlastní hru, a pokud se budeme držet našeho plánu, tak tu švýcarskou párty zničíme.“