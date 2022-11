Fauly děsí florbalisty. Nesmíme je dělat, ať nás to v neděli nemrzí, velí Ondrušek

Během čtyř zápasů na mistrovství dosud čeští reprezentanti nasbírali šestadvacet trestných minut a v oslabení inkasovali šest branek. Proti Slovensku ve čtvrtfinále je fauly sice tolik pálit nemusely, ve čtyřech se třikrát ubránili, v bojích o medaile to však může být citelný problém.

„Budeme si k tomu muset něco říct, tohle je špatně,“ mračil se veterán Tom Ondrušek. „Vypovídá to o tom, že naše koncentrace není na sto procent. Tohle nemůžeme udělat. Musíme za tím udělat tlustou čáru,“ sypal ze sebe naštvaný lídr českého týmu.

Obava je jasná: v semifinále může rozhodovat každá standardní situace, každé vyloučení. Češi do Švýcarska přijeli zabojovat o postup do finále, cítí, že od stříbra v roce 2004 k tomu mají nejblíž, a nejhorší by bylo se o tuto vidinu připravit vlastní nedisciplinovaností.

„Kdybychom měli v semifinále takhle chodit ven, můžeme se dostat pod takový tlak, že to nemusíme ustát,“ řekl Ondrušek. Vyloučení považuje za zbytečná. „V sobotu jim musí být nula,“ uzavřel.

Zejména obránce Josef Rýpar jako kdyby ve čtvrtfinále proti Slovákům vyslyšel popíchnutí soupeřova kouče Radomíra Mrázka, který si před zápasem přál, aby Češi jeho týmu nabídli svými fauly výhodu, a pykal hned dvakrát.

„Tady bych Pepu trochu bránil, já bych ho takhle za katr dvakrát neposlal,“ mínil útočník Matyáš Šindler, který se dřív vedle hraní florbalu věnoval i práci rozhodčího. „Mám pro ně pochopení a myslím si, že hlavní problém je, že jsme se tady zatím nepřizpůsobili jejich metru. Řekli nám, že budou trestat kolena a nohy, a Pepovy zákroky si vybrali. On hraje tvrdě, je to o něm známé. Z mého pohledu jeho vyloučení byla docela přísná,“ uvažoval Šindler.

S tím, že je vyloučení moc, souhlasil bez výhrad. „Také přicházejí v blbý moment. Jako dnes. Vedeme 3:0 a v 15. minutě dostaneme smolnou dvojku. Každý si musí individuálně srovnat v hlavě, aby si našel hranici namotivovanosti,“ povzdechl si hráč Vítkovic.

Matěj Havlas (13) oslavuje vstřelenou branku proti Slovensku.

Mrázkův vzkaz Rýparovi ho pobavil. „Osobně jsem o něm nevěděl, od loňska nečtu během šampionátu média. Co na to říct? Trenér měl dobrou předpověď. K tomu není potřeba křišťálové koule, aby člověk rozluštil, kdo je u nás často vylučovaný, tak Pepu trochu poškádlil,“ usmíval se Šindler.

Na dobu před semifinále mistrovství světa, které Česko čeká v sobotu od 17.30, plánovali hráči k vyloučením svolat poradu.

„Musí to zaznít, protože fauly bychom si pak v neděli večer mohli vyčítat. Jsme chlapi, musíme si to říct naplno. Vylučovaní jsme z nedisciplinovanosti, přehecování a nezvládnutí dané situace. To si říct musíme, a jedno, kdo to řekne, jestli mu je dvacet nebo třicet let a kolik má odehráno,“ pravil jeden z nejzkušenějších hráčů v národním týmu Ondrušek.