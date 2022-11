Čeští florbalisté po světovém stříbru: Cesta je správná, jen neuhnout

V první chvíli to byla poněkud hořkosladká oslava. Pro medaile si Češi šli po finálovém školení od Švédů, už desetinásobných šampionů ze čtrnácti ročníků, jimž podlehli 3:9.

Tři čeští hráči – brankář Lukáš Bauer, obránce Ondřej Němeček a útočník Marek Beneš – se dostali do All Stars týmu turnaje. Pro ocenění kráčeli s nakyslými obličeji, chtěli víc než individuální trofej. Ze slavnosti pro 11 254 diváků ve vyprodané aréně odcházeli zklamaní.

„I když takové emoce zažít nechcete, tak k tomu patří. Dívali jsme se na Švédy, jak přebírají zlato, a mezi sebou jsme si řekli: půjdeme do toho znovu,“ povídal s lesklým pohledem český útočník Filip Langer.

Brzo může být tváří českého florbalu, nové vlny tohoto sportu. Mladá hvězda, která hraje ve Švédsku, už teď přebírá výraznou roli v reprezentaci, stejně jako jeho další juniorští mistři světa, zabudovaní do reprezentace dospělých.

„Juniorskými tituly (z let 2019 a 2021) se nastartovala naše florbalová budoucnost. Když se podívám na ročníky Švédů, Finů a potažmo Švýcarů, tak náš potenciál je obrovský, aby to jednou klaplo. Za mě je ta cesta nastavená dobře, jen z ní neuhnout,“ uvažoval po finále veterán národního týmu Matěj Jendrišák.

Do reprezentace se vrátil po soukromé stávce proti minulému kouči Petrimu Kettunenovi, s nímž Češi loni dobyli bronz. Kettunen byl včera v Curychu osobně přítomen tomu, když jeho bývalí svěřenci tento výsledek ještě povýšili.

„Pro mě byla tato letošní kapitola s týmem z hráčského i osobního hlediska velice zajímavá. Množství času, strávené na soustředěních florbalovou a mentální přípravou, bylo extrémní, díky širokému realizačnímu štábu jsme se mohli soustředit na nejmenší detaily. Poučné! Je to směr, kterým se ubírají i ostatní sporty, analýza jde na dřeň,“ líčil Jendrišák. Pokračování v národním týmu nevyloučil, rozhodnutý o budoucí kariéře ještě není.

Pokud bude nejen v klubu, ale i v reprezentaci, bude spojená s koučem Jaroslavem Berkou. Ten po přechodu od úspěšných juniorů dostal pětiletou smlouvu s tím, že národní mužstvo reformuje.

Langr, fanatický profesionál, chodící spát v červených brýlích pro lepší uklidnění těla a mysli, pracující s dýcháním, otužováním či metodami na příjem a využití energie z okolí, jde v čele nové generace. Kromě tréninku tráví čas během přípravy i před panely s infračerveným světlem, metodicky dbá na stravu, spánek nebo blokaci modrého světla.

Do současného florbalu v českém reprezentačním podání to ideálně zapadá. Před sobotním semifinále MS proti domácímu Švýcarsku dostali hráči i impulz v podobě motivačního sestřihu na motivy televizní série Papírový dům, pojednávající o zlodějích v Královské španělské tiskárně cenin. Pak šli a Švýcarům „vyloupili“ jejich arénu.

„Zůstane to ve mně do konce života,“ řekl Langer o prolomení semifinálové bariéry, o něž Češi na šampionátech marně usilovali osmkrát v řadě. Až v titulovém zápase se Češi sami dostali do pozice ulovené kořisti a vysoko podlehli.

Ani tuto zkušenost Langer nezatracuje. O tom, co florbal dokáže z této lekce vytěžit, bude jeho další vývoj. „Možná jsme my mladší něco naučili starší hráče, oni nám zase naopak něco předali. Je to skvělý mix, který se doplňuje,“ myslí si dvacetiletý mládenec.