Florbalistům na MS fandí i Hrubec: Míček chvíli letí rychleji než puk

Místo startu na Karjala Cupu dostal Šimon Hrubec volno, a tak v reprezentační přestávce vyrazil s chutí nejen na lyže, ale i na florbal.

„Prožíváme mistrovství světa v našem městě jako svátek, těšíme se i na finále. Teď jdeme s malým na oběd a pak do haly. Nemůžeme si to nechat ujít, to by byl hřích,“ hlásil jedenatřicetiletý brankář v neděli dopoledne.

Už na prvním českém zápase turnaje ve skupině proti Lotyšsku se zájmem sledoval rychlost, s jakou míček létá na gólmany. Florbal pro něho není cizí, hrával ho však spíš v útoku.

„Jeden trénink bych si proto chtěl vyzkoušet v bráně, jaký je to rozdíl oproti chytání puku na oči a na reakce. V první fázi po vystřelení totiž míček letí rychleji než puk, to jsem si dohledal. Jak je míček lehký, tak tu rychlost střela zase velice rychle ztrácí. Pohled z tribuny může klamat, tak by mě zajímalo, jak je to doopravdy,“ líčil Hrubec, jemuž se podařilo prohodit i pár slov s brankářským trenérem české reprezentace Romanem Vítkem. Ten mu prozradil, že střela míčkem dokáže i pořádně ohnout prsty chytajícího muže v masce.

Stejně zvědavý by byl Hrubec na to, jak by se mu dařilo v práci s holí. „Když vidím, jak ti kluci ten míček zvláštně táhnou a pak vystřelí, to by mi nešlo. Já bych asi střílel normálně hokejově,“ uvažoval s úsměvem.

Během týdne probíhala diskuse i o tom, že by se Hrubec připojil k jednomu tréninku florbalistů a chytání si skutečně zkusil. Nakonec z toho však krátce před čtvrtfinále sešlo, protože česká výprava trénink den před zápasem zrušila.

„Tomu jsem byl i rád, že se kluci soustředí hlavně na svoje zápasy. Je to mistrovství světa, na nějaké srandy a střídání gólmanů už tady asi není prostor. Na to bude čas v létě,“ pronesl.

Český zápas proti Lotyšsku sledoval s celou rodinou - manželkou Michaelou, čtyřletým synem Adamem a pětiměsíční dcerou Valentýnou. Adam hrával florbal za Meteor České Budějovice a Hrubec se snaží zapsat do oddílu i v Curychu. Za Meteor hraje taky Hrubcův mladší bratr Tobiáš.

Po čtvrtfinále Čechů proti Slovensku měl hokejový světoběžník pro změnu jiný zážitek, předával ceny nejlepším hráčům zápasu. Mohl tak potřást rukou Matěji Havlasovi.

Pohled na světelnou kostku ve Swiss Life Areně. Brankář Šimon Hrubec předává ceny nejlepším hráčům čtvrtfinále mistrovství světa florbalistů, po jeho pravici české reprezentant Matěj Havlas.

Na dálku reprezentantům v neděli pár hodin před finále vzkázal, že jim drží palce. „Neviděl bych to tak, že jsou Švédové favority. Ve skupině jsme s nimi hráli 3:3. Viděl jsem české zápasy a kluci hrají opravdu výborně, takže je to otevřené,“ odhaduje bývalý gólman Českých Budějovic, Třince či Kunlunu a Omsku v KHL. Na sobotním semifinále osobně nebyl, ale sledoval ho v televizi. „Napřed jsem si pustil hokej, naše s Finy, a pak jsme přepínali na florbal,“ usmíval se nad „vítězným“ sobotním menu.

Ve švýcarské lize má výborná čísla, zdobí ho průměr 2,03 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 93,02 procenta, nejvyšší v soutěži.

Díky florbalovému mistrovství se mu naskýtá netradiční šance sledovat z tribuny zápasy v nedávno otevřené Swiss Life Areně pro 12 tisíc diváků, v níž obvykle on sám stojí na hrací ploše a baví fanoušky. „Je to krásná aréna, pohodlná. Hodně se tu dbá na ekologii, nahoře jsou tedy solární panely a určitá část elektrické energie je z obnovitelných zdrojů. Zajímavostí je umístění tréninkové plochy v patře. Díky tomu je v hale i výtah pro rolbu, aby mohla jezdit nahoru a dolů a rolbovat jak tréninkový, tak zápasový led. Nahoře je zároveň velká restaurace, kde si připadáte jako na nějakém zaoceánském parníku,“ zmínil Hrubec.