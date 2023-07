Děláme to špatně. (Ne)spasitel cyklistické Francie se loučí, další nepřicházejí

Až symbolické byly dva transparenty fanoušků na pátečním startu v Chatillon-sur-Chalaronne.

„Merci Thévenet,“ děkoval první z nich Bernardu Thévenetovi, vítězi Tour 1975 a 1977 (a muži, který sesadil Eddyho Merckxe), působícímu nyní ve sponzorské vesničce roli ambasadora závodu.

„Allez Thomas,“ stálo na dalším hned u pódia, kde promlouval Thomas Voeckler. Kontroverzní cyklista si získal v roce 2011 srdce Francouzů zarputilou snahou udržet žlutý trikot, o nějž přišel až dva dny před koncem závodu. Nyní pracuje jako manažer reprezentace i televizní expert.

Jenže jen z minulosti se žít nedá.

Už 38 let, od triumfu Bernarda Hinaulta v ročníku 1985, čeká Francie na svého dalšího šampiona Tour.

„Děláme to špatně,“ ulevil si právě slavný „Jezevec“.

Deváté, jedenácté a dvanácté místo patří francouzskému triu Gaudu, Pinot, Bardet v celkové klasifikaci. Solidní umístění, jistě, ale nic, co by zemi dostávalo do varu.

Ani krátkodobého pamlsku v podobě prestižního etapového prvenství na státní svátek se země nedočkala. Ano, 16 kilometrů před cílem sice na Grand Colombieru atakoval Quentin Pacher, ale šlo jen o propagační popojetí vpřed bez šance na úspěch v koncovce etapy.

Největší francouzské hvězdy se trápí. I exmistr světa Julian Alaphilippe, kdysi velký favorit klasikářských etap, přiznává: „Uvařil jsem na Tour sám sebe.“ Jeho matka v rozhovoru pro Radio Monte Carlo prozradila: „Říkal mi, že si připadá vyhořelý.“

Patrick Lefevere, šéf týmu Quick-Step, už nikterak neskrývá své názor, že Alaphilippe předvádí za velké peníze slabé výkony. Po sezoně se jejich cesty s vysokou pravděpodobností rozejdou.

Podobně rozčarovaný je Romain Bardet, druhý jezdec ročníku 2016: „To vedro mě ničí. Přitom jsem si věřil na boj o první pětku.“

Loni celkově čtvrtý David Gaudu, 26letý cyklista, který má být budoucností francouzské cyklistiky, prožil černý den na Puy de Dome a také v pátek neudržel kontakt se skupinou lídrů.

„Vjel jsem do Tour s velmi dobrými pocity. Výsledky jim neodpovídají. Přitom jsme přijeli s tím, že chceme být lepší než loni,“ říká.

Od celkové třetí příčky je vzdálen 4:01 minuty. „Ovšem i kdybych skončil pátý nebo šestý, nebude to na tak obtížné Tour žádná ostuda,“ upravuje lídr Groupamy-FdJ své cíle.

Équipe Cycliste Groupama-FDJ @GroupamaFDJ David Gaudu, 9e du général à 6'52 :

"L'objectif de départ sur ce Tour est désormais difficilement atteignable mais après avoir fait 4e l'an dernier et 2e de Paris-Nice en mars, on se devait d'être ambitieux. Les autres sont plus forts, je me dois d'être lucide là-dessus. Mais je… https://t.co/VEH27R40bi https://t.co/hCb53llGhN oblíbit odpovědět

A pak je tu Thibaut Pinot, jeho týmový kolega.

Nikdo neměl při prezentaci jezdců na startu páteční etapy mohutnější aplaus než on.

Nikomu jinému nebyla v posledním desetiletí tak mocně přisuzována role spasitele Francouzů na Tour.

A nikdo ze současných domácích hvězd nebyl tolikrát sražen dolů při snaze vyletět co nejvýš.

„Thibaut byl vyvoleným jezdcem. Na takového jsme čekali od Hinaultových dob. Uvěřili jsme, že s ním můžeme Tour konečně opět vyhrát,“ podotkl Vincent Humbert, zakladatel fanklubu Pinotovi ultras, v rozhovoru pro list L’Equipe.

V roce 2014 dojel ve čtyřiadvaceti letech na Tour třetí. Jenže od té doby ani jednou nedosáhl na top 10. Kolaps na kostkách, zranění, nemoci, pády a předčasná odstoupení prošpikovaly další pokusy.

„Jeho kariéra je jakousi horskou dráhou mezi smrtí a zmrtvýchvstáním. Tolik bolesti a zklamání se na něm podepsalo,“ soudí Humbert.

V létě 2019 měl životní formu, dominoval na Tourmaletu, usiloval o celkový titul. Pouhých 48 hodin před koncem závodu však v slzách slezl z kola kvůli zranění stehenního svalu. Jak příznačné.

Letos se třiatřicetiletý Pinot s kariérou loučí. Přátelé tvrdí, že toto vědomí jej osvobodilo. Na Giru skončil pátý. Na Tour chtěl útočit, hned v úvodní etapě v Bilbau spurtoval čtvrtý, jenže poté jako by mu postupně docházely síly.

„Gaudu je našim lídrem na pořadí, zatímco mým cílem je etapa,“ tvrdí. Nicméně občas je až příliš svázán týmovou taktikou při pomoci Gauduovi. Ten nyní dokonce sám navrhl: „Thibaut by měl dostat od týmu víc prostoru.“

„Zase to děláme špatně,“ lamentuje Hinault. V jeho očích Pinotovu psychiku léta srážel obrovský tlak celé země, která v něm chtěla vidět vítěze Tour. „Přitom pro ten úkol nebyl tím správným typem. Měli jsme z něj stvořit excelentního klasikáře a chlapíka, co by jezdil na Tour vyhrávat etapy, ne jezdce na pořadí,“ soudí Hinault.

Příští sobotu nastoupí Pinot v rodných Vogézách naposledy do horské etapy na Tour. „Kdybych ji vyhrál, byla by to nádherná odměna za léta snažení.“

A pro Francii i cena útěchy.

Po sezoně opustí scénu.

„Odchod do důchodu ve 33 letech. Pinot prezidentem,“ stálo na dalším z transparentů u trati ve zjevné narážce na snahu Emmanuela Macrona navýšit v zemi hranici pro odchod do důchodu.