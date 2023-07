Soudruhu, nic jsi pro vlast neudělal. Jak KSČ smázla Škodův sen o startu na Tour

Byl nejlepším českým amatérem, cestu do profesionálních stájí však měl komunisty zatarasenou. Počínaje rokem 1981 se nicméně před ním objevila šance, aby se s nimi aspoň několikrát do roka potkal. Cyklistická unie UCI totiž zavedla open závody, společně pro amatéry i profesionály.

Vyrážel tedy s reprezentací na jarní etapáky Kolem Vaucluse a Circuit de la Sarthe či později na klání Kolem Lucemburska.

„Tam jsme jeli s Fignonem a Hinaultem. A na Sarthu s Poulidorem,“ vzpomíná na věčně druhého hrdinu Tour. „Měl vyšmatlané tretry, lidi na něj zavolali Allez Pou-pou, on za to vzal a my mladí šohaji jsme zůstali viset vzadu a byli jsme rádi, že jsme rádi.“