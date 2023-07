ONLINE: Tour zamířila do Alp. Etapa je kvůli hromadnému pádu pozastavená

Slovinec Tadej Pogačar z UAE v pátek ukrojil dalších osm sekund na dánského lídra Jonase Vingegaarda z Jumbo-Visma.

Nyní je dělí devět sekund, ve vysokých horách rozdíl takřka zanedbatelný.

ONLINE: 14. etapa Tour de France podrobná reportáž od 13.20 hodin

Už po dnešní etapě se tak klidně může stát, že se bude žlutý dres měnit. A nebo Dán naopak v Alpách náskok zvýší, jak vyhlašuje?

Stát se může vše.

Čtrnáctá etapa totiž vybízí k dlouhým útokům. Prakticky od začátku se začátku se začne stoupat, nejprve přijde na řadu prémie třetí kategorie Col de Saxel (4,2 km; 4,6 procent), pak jednička Col de Cou (7 km; 7,4 procent) a v těsném závěsu další jednička Col du Feu (5,8 km; 7,8 procent).

Profil 14. etapy Tour de France

Následuje krátká odpočinková pasáž a pak to zase přijde.

Na 86. kilometru na cyklisty čeká výjezd na Col de Ramaz (13,9 km; 7,1 procent) a před cílem ještě zamíří na mimořádnou prémii Col de Joux Plane (11,6 km; 8,5 procent). Cíl se sice nenachází přímo na ní, závodníci do něj dorazí po dvanáctikilometrovém sjezdu, to by ale dramatické podívané nemělo nijak bránit.

„Cyklisté, kteří budou chtít zvítězit, budou muset prokázat i sjezdařské schopnosti,“ vyhlíží Christian Prudhomme, ředitel Tour.

Za suverénní dvojicí se v celkové klasifikaci nachází Australan Jai Hindley z Bory, který ztrácí 2:51 minuty. Čtvrtý je Španěl Carlos Rodríguez z Ineosu s mankem 4:48 a pátý Pogačarův kolega Adam Yates se ztrátou 5:03 minuty.

Pod šest minut se nacházejí ještě další tři cyklisté: bratr Adama Yatese Simon z Jayca (+5:04), Španěl Pello Bilbao z Bahrainu (+5:25) a Brit Thomas Pidcock z Ineosu (+5:35).

Jak se po dnešní etapě změní pořadí?

Sledujte online.