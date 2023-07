ONLINE: Sprint do nebes. Francouzi na svůj svátek připravili Grand Colombier

Den dobytí Bastily je největším francouzským svátkem, který se příhodně protíná s největším svátkem cyklistiky – Tour de France. A organizátoři závodu se každoročně snaží na 14. červenec připravit netradiční, vzrušující a extrémně obtížnou etapu. Tak to je i tentokrát, páteční třinácté dějství je neobyčejně krátké a do cesty se jezdcům postaví jediný kopec. Ovšem ten stojí za to. Celý průběh etapy se stoupáním na Grand Colombier v hlavní roli sledujte od 13:55 v naší podrobné online reportáži.