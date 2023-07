O sebevražedném manévru i bizarní ceduli. Legenda Tony Martin vzpomíná na Tour

Na svém kontě máte z Tour pět vítězných etap. Které z nich si vážíte nejvíc?

Nejspíš té do Cambrai v roce 2015, protože tam jsem získal i žlutý dres. To bylo úžasné vítězství. Celý první týden jsem tehdy o žlutý dres bojoval, několikrát jsem mu byl blízko, ale nikdy to nevyšlo. A ve čtvrté etapě na kostkách jsem ho konečně získal.

Navíc jste tehdy porazil i mnoho klasikářských expertů.

Ano, ale etapy Tour na kostkách se například od monumentu Paříž – Roubaix vždy liší. Jsou kontrolovanější a konkrétně tahle mi docela seděla. V jejím závěru jsem měl defekt a musel měnit kolo. Můj tehdejší týmový kolega Matteo Trentin mi dal svoje a na tom jsem pak vyhrál.