ONLINE: Ochutnávka horského víkendu. Dvanáctá etapa Tour dává šanci úniku

Pohled na profil dvanácté etapy působí mírné déjà vu. Velmi se totiž podobá úternímu kopcovitému dni s cílem v Issoire. Stoupání už od začátku etapy, minimální prostor pro odpočinek, sjezd a rovina do cíle.

V nastoupaných metrech byla sice úterní etapa o něco obtížnější, na trase ale ležela vedle čtyř vrchařských prémií třetí kategorie jen jedna druhé kategorie. Ve čtvrtek jede peloton přes dvě prémie druhé kategorie a obě jsou umístěné na posledních čtyřicet kilometrů.

Na vrcholu té závěrečné Col de la Croix Rosier jsou navíc k dispozici bonifikační sekundy. O ty může být velký zájem mezi jezdci na celkové pořadí, které je stále velmi vyrovnané.

Město Roanne hostí start Tour už podruhé. V roce 2008 tu startovala devatenáctá etapa do Montluçonu, kterou z dvoučlenného úniku vyhrál Sylvain Chavanel.

Účastníci Critérium du Dauphiné v roce 2019 si zase Roanne jistě vybaví jako startovní město památné časovky, ve které dominantně zvítězil Wout van Aert a Chrise Frooma potkal při tréninku na ni onen fatální pád, po kterém se už nedokázal vrátit do své dřívější formy.

To cílové Belleville-en-Beaujolais je v itineráři Tour naprostým nováčkem. Město leží v srdci regionu Beaujolais, který se proslavil lehkými červenými víny, přesto se v něm ve čtvrtek odpoledne bude podávat šampaňské.

Kdo ale bude mít dost sil a závodnické chytrosti, aby ho mohl na pódiu pro vítěze odšpuntovat?

Sedmdesát procent kilometrů, které peloton stráví na trati, tvoří stoupání nebo sjezd. Pokud se chce někdo dostat do úniku, nejlepší šanci bude mít hned na začátku při prvním stoupání dne na Côte de Thizy-les-Bourgs. Opozdilci mají příležitost dojet na čelo ještě na následujícím Col des Écorbans a ani dvě další neklasifikovaná stoupání nenechávají zájemce o únik bez šance.

Na sedmdesátém kilometru končí sjezd do údolí řeky Saôny a s ním i šance dostat se mezi uprchlíky, následuje totiž dvacet kilometrů relativní roviny. V rámci nich se stihne rychlostní prémie ve městě Régnié-Durette. To je vzdáleno pouhých jedenáct kilometrů od Belleville-en-Beaujolais, přesto v tu chvíli zbývá do cíle stále přes sedmdesát kilometrů. A především ta nejtěžší stoupání dne.

Po sjezdu z toho posledního mají závodníci před sebou ještě dlouhých dvacet kilometrů. Zkoušet samostatný nástup tedy téměř nedává smysl. Osamocený Krists Neilands nezvládl v úterý udržet svůj náskok proti stíhající pětičlenné skupině na poloviční vzdálenosti. Na druhou stranu, silný vrchař a dobrý časovkář v jednom by mohl zvládnout vytvořit si ve stoupání dostatečnou výhodu, a tu pak na rovině před cílem udržet.

Najde se v pelotonu někdo takový?

