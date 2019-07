Kreuziger: Kostrč je naražená, ale i tak jsem chtěl zase do úniku

Jak se vám jelo po úterním pádu?

Musím říct, že noc byla lepší, než by se dalo čekat. Náš fyzioterapeut odvedl hodně práce v úterý i dnes po cestě na start. Na trati jsem ale potom byl trochu tuhý, což byl důvod, proč jsem nebyl v úniku. To mě samozřejmě mrzí, protože jsem věděl, že dnes by únik mohl dojet daleko, a mohl bych tím nahnat hodně minut. Samozřejmě, že kdybych v něm byl i já, tak by skupině nenechali takový náskok, ale ta šance tam byla.

Neříkal jste si, že raději pojmete etapu v klidu v pelotonu, abyste se před Alpami dal dohromady?

On by v tom zase takový rozdíl nebyl, protože vepředu v té početné skupině jeli podle mě docela rovnoměrně, takže by ta práce byla hodně podobná. Nešlo by o větší útratu energie. I když se v závěru etapy v úniku závodilo, tak i kdybych z této skupiny odpadl, pořád se dalo najet hodně času.

V úterý večer jste říkal, že klíčový bude váš stav ve středečním ránu. Když jste se tedy dnes ráno probral, hned jste zkoumal tělo, jestli je všechno v pořádku?

Musím říct, že jsem se docela dobře vyspal, práce fyzioterapeuta a prášek na spaní zabraly dobře. Z tohoto hlediska myslím, že jsem hendikep neměl. I když sraženina se trošku stáhla ke kostrči, která je naražená. Ale na kole mě to nijak neomezovalo.

Na jaře zraněné rameno, které jste si při úterním pádu znovu potloukl, vás neomezovalo?

Zatím drží, uvidíme zítra (ve čtvrtek).

V průběhu etapy byla pokračující velká vedra proložená krátkým prudkým deštěm. Jak působil na vaše odřeniny?

V kombinaci s pocením to lehce štípalo, jinak však ta bouřka nebyla až tak špatná. Horší bylo, že se dost zvedla vlhkost a teplo s vlhkem působilo nepříjemně.

Přední týmy se v pelotonu před cílem v Gapu přetlačovaly na špici při stoupání na vrchařskou prémii 3. kategorie. Vnímal jste to?

Bylo to dost nervózní kvůli následnému sjezdu. Lidi z pořadí se báli, že by někdo mohl něco zkusit, proto jeli vepředu a všichni v pozoru. Ale jinak se vzadu nedělo nic vážného.

Co čekáte od Alp? Peter Sagan dokonce navrhoval uplatnit pravidlo pro extrémní počasí, protože očekávaná alpská vedra považuje za nebezpečná pro zdraví.

Fakt je, že dnešní teplo bylo horší než v úterý, protože to úterní bylo suché a dnešní naopak vlhké. Ve čtvrtek, až pojedeme výš, podle mě až takové vedro nebude. Uvidíme, jestli se přes noc ochladí, nebo ne.

Čeká vás legendární Galibier. Jak ho máte v oblibě?

Z té letošní strany jsem ho jel naposledy v roce 2011 a tehdy kvůli zranění jen v grupetu, takže ani nevím, moc si to nepamatuju. Od té doby jsem Galibier absolvoval ještě předloni, jenže tehdy z druhé strany.