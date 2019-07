Finále Tour začíná, tři dny v Alpách odhalí tvář vítěze. Kdo jím bude?

S extrémní náloží vrcholů nad kritickou hranicí 2000 metrů.

S neustupujícím vedrem, také v Alpách okolo 30 stupňů.

S následky únavy, pádů i zranění z předchozích dvou týdnů.

S tlakem vlastního očekávání a v případě Francouzů zároveň též s enormním očekáváním vlastního národa.

Uhájí senzační lídr Julian Alaphilippe žlutý dres až do Paříže? Nebo se prvním francouzským vítězem po 34 letech stane Thibaut Pinot? Či snad dokáže tým Ineos s Geraintem Thomasem a Eganem Bernalem triumfovat posedmé za posledních osm let? A co když to bude nakonec někdo úplně jiný?

Zástup otázek čeká ve třech alpských dnech na zodpovězení.

Královská etapa Tour Sledujte od 12.30 hodin online.

Český pohled míří k Romanu Kreuzigerovi, jenž vjede do hor z 15. místa celkového pořadí. Se zafáčovaným loktem po úterním pádu se ve středu zjevil na startu u Pont du Gard, kde teplota šplhala před polednem k 36 stupňům a například jezdci Jumba sundávali své chladící vesty naplněné ledem až těsně před startem.

„Noc po pádu byla lepší, než jsem čekal, fyzioterapeut odvedl hodně práce,“ hlásil Kreuziger.

Na trati 17. etapy do Gapu sice vnímal určitou tuhost těla, ale dojel bez potíží v pelotonu se všemi favority. Ti v rámci šetření sil před Alpami nechali ujet početnou skupinu uprchlíků o 20 minut! Nejvýše umístěný z nich Xandro Meurisse z druhodivizního týmu Wanty si polepšil v pořadí na 13. místo a odsunul tím Kreuzigera na patnácté.

Dnešní 18. etapa bude mnohem víc než alpská ouvertura. Thibaut Pinot, lídr stáje Groupama-FdJ, rezolutně tvrdí: „Je ze všech na této Tour nejtěžší.“

Připravte se na královskou etapu závodu.

„Bude mít přes pět tisíc nastoupaných metrů a strávíme nejméně pět a půl hodiny v sedle,“ říká Roman Kreuziger.

Ve druhé půli denní nálože 208 kilometrů jezdce čekají alpští obři Izoard a Galibier, pak dlouhý sjezd do cíle ve Valloire.

Julian Alaphilippe si do Alp přiváží náskok 1:35 minuty na Gerainta Thomase, v rozmezí 39 sekund za Velšanem jsou srovnáni Steven Kruijswijk, Thibaut Pinot, Egan Bernal a Emanuel Buchmann.

Už na pro mnohé děsivém Galibieru může Alaphilippův žlutý trikot „hořet“, načež by vzniklý požár mohl coby vynikající sjezdař opět hasit.

Dave Brailsford, manažer Ineosu, poukazuje, že nyní se odehrávají souběžně vlastně dva závody: „První se soustředí na likvidaci Alaphilippova náskoku, zatímco ten druhý je bitvou o vítězství mezi mnohem zkušenějšími kandidáty titulu.“

Tým Ineos v této bitvě může těžit ze skutečnosti, že jako jediný má vysoko v pořadí hned dva jezdce. Pokud se ti dva dokáží shodnout.

„Dokážeme se s takovým dvojblokem snáz adaptovat na vzniklé situace. Nemáme jen jednu použitelnou taktiku,“ ujišťuje velký mág Brailsford.

Taktika Stevena Kruijswijka a jeho týmu Jumbo je naopak navenek prostá: „Chceme udělat závod co nejtvrdším. Čím bude tvrdší, tím lépe pro mě. Věřím, že mám nohy na vítězství v celé Tour.“

Průsmyk Galibier. Co s tu asi stane?

Kolektivní sílu obou mocných vrchařských stájí, té britské i té nizozemské, ve středu oslabilo vyloučení jejich velezkušených stratégů. Po opakované potyčce při pozičním boji 14 kilometrů před cílem v Gapu jury odeslala domů Luka Rowa z Ineosu a Tonyho Martina z Jumba.

Alaphilippova alpská partie bude patrně na rozdíl od Ineosu a Jumba především obranářská.

„Vím, že můj žlutý trikot visí na vlásku,“ říká lídr Tour, zároveň však reportéry na tiskové konferenci v Gapu ujišťuje: „Nikdy předtím jsem nebyl tak motivovaný jako nyní. Je mi jasné, že Ineos s Jumbem, kteří tu mají do hor nejsilnější týmy, se mi pokusí Alpy znechutit. Můj tým není vrchařský, vím to. Ale není to ani špatný tým. Snažíme se zůstat klidní.“

Páteční a sobotní etapa budou pak podstatně kratší, 126,5 kilometru do Tignes a 130 do Val Thorens, což by mělo Alaphilippovi více vyhovovat, protože i týmoví pomocníci z Quick-Stepu s ním vydrží déle.

Až sobota vyřeší rébus mnoha kandidátů titulu na Tour 2019.

Teoreticky si Alaphilippe může v každý alpský den dovolit ztratit půl minuty. Ovšem realita závěrečných bitev bude mnohem komplikovanější než prosté matematické dělení.