Kreuzigerův šéf: Roman je nejdisciplinovanější jezdec, kterého jsme měli

Je snílkem, vizionářem i nesmírně entuziastickým mužem, neustále v pohybu. Byl také pokušitelem, jenž do stáje Dimension Data přivábil Romana Kreuzigera. „Roman je z železa, z oceli,“ chválí na Tour českého jezdce.

„Ano, jsme zklamaní, že se tu našemu týmu nedaří vyhrát etapu. Ale kdybyste mi na startu Tour řekli, že půjdeme do třetího týdne s jezdcem na 14. místě celkového pořadí, byl bych šťastný. Takže jsem šťastný.“

Královská etapa Tour Sledujte od 12.30 hodin online.

Od začátku jste plánovali, že pojede Kreuziger na celkové pořadí?

Nebyli jsme si jistí. Cítil jsem z Romana chuť celkové pořadí tu zkusit. Ale nechtěli jsme na něj příliš tlačit, aby to dělal.

Proto nedostal startovní číslo s jedničkou na konci, jež náleží lídrům týmu?

Přesně. Snažili jsme se, aby se cítil dobře. Řekl jsem mu jen: Zkusíme, co je možné. A Roman je úžasný. Řeknu vám, je neuvěřitelným profíkem, nejvíce disciplinovaným a pracujícím jezdcem, jakého jsme kdy v týmu měli. Navíc se snaží být mentorem dalším jezdcům. Zasloužil si šance, které u nás dostává.

Doug Ryder s „knihou Tour“ aneb příprava v hotelové lobby na další etapu Tour de France

Myslíte stát se opět lídrem na velkých etapových závodech?

Ano. To byl jeden z důvodů, proč k nám přestoupil. V posledních letech nedostával šance, aby jezdil na sebe, což bylo podle mě smutné, protože pracuje tak tvrdě. Proto jsem ho k nám lákal.

Když se v dubnu zranil v Ardenách a skoro dva měsíce nemohl naplno trénovat, stále jste byl optimistou, že se připraví na Tour?

Já jsem vždycky optimista. U nás nemáme pesimistické lidi, takoví by nezapadli do týmu. Ten náš je jiný než ostatní, jezdíme i pro charitu, naše úspěchy pomáhají jiným. Roman se k nám hodil, protože má sociální cítění a uznává rodinné hodnoty. Pád v Ardenách byl následkem náhody a ovlivnil jeho výkonnost. Ale to, jak silný teď dokáže být na Tour, jen ukazuje, jakým je profesionálem. Vše kolem cyklistiky bere velmi vážně.

Je tak trochu perfekcionista?

Ano. Nechce, aby kdokoliv cokoliv zlehčoval. Při rozhovorech nevykládá žádné hovadiny. Očekává, že všichni v týmu od šéfa přes závodníky, mechaniky až k řidiči autobusu budou brát svoji práci profesionálně. To se mi líbí. Ve 33 letech stále miluje, co dělá, a nejezdí jen proto, aby dostával plat. Tým to začíná vnímat. V neděli mu Ed Boasson Hagen v Pyrenejích pomohl, aby se dostal do úniku. Roman mu po etapě okamžitě po příchodu do autobusu děkoval. Na Edovi bylo vidět, jak má radost, že mohl být takhle nápomocen. A Roman jel v úniku tak tvrdě, jak málokdo očekával. To vše je inspirující.

Naposledy usiloval na Grand Tour o celkové pořadí v roce 2016. Věříte, že letošní Tour bude pro něj motivací pokoušet se ještě i v budoucnu o úspěchy v třítýdenních závodech?

Určitě. V Pyrenejích jsem cítil, jak ho povzbuzuje, když mu do vysílačky hlásíme, které přední vrchaře už nechal za sebou.

Tvrdí o vašem týmu, že je mnohem rodinnějším než jeho předchozí tři stáje. Souhlasíte?

O to se snažíme. Nikdy nebudeme jako Ineos nebo Astana. Vztahy v našem týmu jsou založeny na velké důvěře a respektu. Vymýšlíme věci, které nás stmelují.

Například?

Především naši charitu. Při kempu v Jižní Africe bylo i na Romanovi vidět, jak se mu líbí, co pro africké děti děláme. To není póza, tak to cítí. Současně se snažíme, abychom nebyli diktátorským týmem. Říkám všem: Tohle není můj tým, to je náš tým. Rozhodnutí, která děláme, jsou rozhodnutí všech. Nasloucháme jezdcům včetně Romana a snažíme se maximálně vyjít vstříc jejich potřebám.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Doug Ryder, šéf stáje Dimension Data, o Romanu Kreuzigerovi: "Roman je nejdisciplinovanější a nejpracovitější jezdec, jakého jsme kdy u nás měli." Moc příjemné povídání s chlapíkem z Jižní Afriky, pro kterého je jeho práce i vášní a snaží se pomáhat chudým africkým dětem. https://t.co/5D4CmeGEno odpovědětretweetoblíbit

Tato sezona je pro vás komplikovaná. Na jaře se nezranil pouze Kreuziger, ale i další lídr Luis Meintjes, nedařilo se Marku Cavendishovi. Bál jste se, že nezískáte dost bodů, abyste se udrželi mezi 20 týmy první divize?

Jistě, hodně jsme se obávali a byli v ohrožení. Máme omezené možnosti na nákup kvalitních jezdců, což nás ovlivňuje. Ale teď už to vypadá lépe, nikdo by nás neměl z první divize vyšoupnout. Získali jsme body na závodě Kolem Rakouska a také na Tour bychom měli mít zásluhou Romanova umístění v celkovém pořadí hodně bodů.

Což pomůže i vaší charitě v rámci nadace Qhubeka. Ta spočívá v tom, že sháníte finance na kola pro děti z chudých afrických rodin, aby na nich mohly jezdit především do školy. Co pro vás tato činnost znamená?

Že měníme africkým dětem život. Neděláme to z marketinkových důvodů, my v to opravdu věříme. A naši partneři to vidí.

Kolik kol jste už dětem v Jižní Africe dodali?

Za posledních osm let 100 tisíc.

Tolik?

Každý rok dokážeme vydělat řádově statisíce eur na tuto charitu (jdou na ni dotace sponzorů, ale i procentuální část prémií, které jezdci týmu vybojují). Pokaždé, když se nám daří, navyšují své příspěvky na charitu i sponzoři, jde o propojené nádoby. Také to si naši jezdci uvědomují. I proto Roman vnímá, že jeho případné umístění v Top 10 by znamenalo mnohem víc.

Doug Ryder o charitě: „Měníme africkým dětem život. Neděláme to z marketingových důvodů, my v to opravdu věříme. A naši partneři to vidí.“

V to stále věříte?

Cokoliv se může stát na této Tour, tak moc je otevřená a nevyzpytatelná. Romanovi se může povést v Alpách další únik. Nebo jiní jezdci mohou kolabovat, přecenit své síly. Bude tu efekt vedra i hor. Mnohé ambice ve třetím týdnu narazí do zdi. Tohle je extrémně tvrdá Tour. I Roman říká, že je tvrdší než jakákoliv, kterou kdy jel, a nám to vychází i podle dat, která měříme. Ačkoliv Giro bývá občas ještě o něco tvrdší.

Tour de France 2019 Speciální příloha iDNES.cz: zpravodajství, rozhovory, reportáže, komentáře, startovka, přehled etap, historie závodu, ...

Na samém počátku Tour jste do Bruselu přivezli skupinu dětí z Jižní Afriky. Jak si to užily?

Jen považte, ty děti nikdy předtím neměly pasy, neletěly letadlem, nespaly v hotelu. Bylo jich osm, protože máme na Tour osm závodníků. Hrozně si to užily, strávily spoustu času s našimi jezdci, mají je teď za modly. Sen, kterého chtějí jednou dosáhnout, je být cyklistou. Našim cílem je plnit dětské sny. Na týmové prezentaci v Bruselu stály ty děti vedle svých hrdinů. Jejich prostřednictvím jsme mohli našim jezdcům předávat zprávy, jak moc je děti v Africe podporují.

13 let existuje pod různými jmény stáj Dimension Data, od roku 2016 je prvodivizní.

I přímo ve vašem týmu máte africké závodníky se silnými příběhy. Který vás nejvíc oslovil?

Závodí za nás Nic Dlamini pocházející z komunity překupníků drog z Kapského Města. Má sestru a matku, otce ne. Matka pracovala jako uklízečka, nyní se o ni stará on. Musel se nedávno přestěhovat, protože komunita se k němu a jeho rodině nechovala dobře. Žije v Gironě, deset měsíců v roce závodí, cestuje, dostal úžasnou příležitost. Doufáme, že jednou by mohl být prvním závodníkem tmavé pleti z Jižní Afriky na Tour. Jižní Afrika má úžasné talenty, jen potřebují příležitosti. Těmi mohou být i kola, která dětem dáváme a na kterých je učíme jezdit.

Když vás poslouchám, mám pocit, že starost o tým i nadaci Qhubeka je pro vás víc vášní a koníčkem než prací. Mám pravdu?

Víte, když se podívám do očí závodníka a vidím v nich touhu uspět a vyhrávat, motivuje mě to. Stejně tak spontánní nadšení dětí, kterým pomůžeme. I proto se tento tým snažím udržet pohromadě

Jak často se sám dostanete na kolo?

(ukazuje velkou jizvu na koleni) Byl jsem na kole v lednu v Austrálii a takhle to dopadlo, při závodě Tour Down Under jsem měl na vyjížďce s našimi sponzory ošklivou nehodu. Takže nejezdím už tolik, jak bych chtěl. Mám ale tři děti, s jejichž sportováním trávím dost času, hrají kriket, pozemní hokej, netball. A občas se projedu při volném dni se závodníky a popovídáme si. Ale teď na to není moc času. Náš hlavní sponzor mění jméno, řešíme záležitosti ohledně změny názvu stáje. Za rok už budeme tým NTT.