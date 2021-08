Hazard, který vyšel. A Eiking v počasí, které moc nezná, dál vede Vueltu

Dvakrát na Pico Villuercas – další z nových stoupání na Vueltě. Jednou z těžší a kratší strany a podruhé do cíle z delší, ale ne tak prudké strany.



„Ideální šance na vážně dlouhý útok, kterým můžete spoustu soupeřů překvapit,“ plánoval si Javier Guillén, šéf španělské Grand Tour.

Jenže se mýlil.

Favorité nechali skupinu uprchlíků, ve které nikdo nikoho neohrožoval, odjet o více než 10 minut a až do posledních kilometrů etapy tak mezi Rogličem a spol. zavládl klid zbraní.

„Nakonec to nebyla až tak těžká etapa,“ líčil muž v červeném dresu – Odd Christian Eiking.

Nebyla, vždyť favorité na sebe i díky silnému protivětru v závěru získávali jen pár sekund.

Miguel Ángel López vydělal čtyři sekundy na Rogliče, Mase, Bernala a Haiga. Na ty zase ztratil 12 sekund Adam Yates. O další čtyři vteřiny zpět dojeli třeba Martin nebo Kuss a ještě čtyři vteřiny navíc ztratil lídr Eiking.

Nic fatálního, přitom mohlo být hůř.

V polovině finálního stoupání na Pico Villuercas přišla chvíle, kdy to s jeho červeným dresem vypadalo všelijak.

Guillaume Martin – druhý muž průběžného pořadí a v tu chvíli největší Eikingův soupeř se totiž se svým týmovým kolegou vydal vpřed. A zatímco někteří Eikingovi týmoví parťáci, jako Louis Meintjes, se Martina dokázali držet, Nor mezi nimi nebyl.

„V tu chvíli mě napadlo, že to není úplně ideální situace. Ale zase jsem ještě nebyl na limitu a věděl jsem o plošší části stoupání i o tom, že v závěru bude foukat protivítr, kde by se Martin mohl dát dojet. Ale uznávám, že to byl trochu risk,“ líčil zkušeně. „Samozřejmě že jsem si nebyl situací úplně jistý, ale nakonec to tak špatně neskončilo. Hazard mi vyšel.“

Naštěstí pro Eikinga za to totiž vzali Jumbo-Visma, kteří se o Martina a jeho choutky na červený trikot celkem rychle postarali.

V dalších kilometrech se norský cyklista až překvapivě dobře s nejlepšími vrchaři světa držel i přes ostré tempo Movistaru. Až útok Miguela Ángela Lópeze tři kilometry před cílem ho odpáral.

I když odpáral… I tak dojel pouhých 20 sekund za Rogličem, Masem, Bernalem a spol., na zmiňovaného Martina ztratil pouhých sekund pět.

Sám po desáté etapě, ve které se díky úniku do červeného dresu dostal, řekl, že netuší, jak dlouho v něm vydrží. Už to, že tenhle 26letý Nor bez smlouvy na příští rok přežil sobotní horský dojezd, je úctyhodné.

Když se ho reportéři ve Španělsku ptali, co je víc – jestli uzmout červený dres v polovině Vuelty, nebo ho pak ubránit v horách, odpověděl, že obojí.

„Ani jednou věcí jsem si totiž nebyl jistý. Netušil jsem, jestli to dokážu a musel jsem si hrábnout opravdu hodně hluboko, abych červený dres získal i abych teď co nejdéle vydržel se skupinou favoritů. Nakonec jsem to ale zvládl,“ těšilo ho.

Eiking tak vydržel ve výsostném trikotu i v dalším horkém dni, což pro cyklistu pocházejícího ze země, kde podle jeho slov není moc dnů, kdy mají přes 20 stupňů, je parádní výkon.

„Tohle fakt nejsou mé vysněné podmínky. Jezdit dva týdny ve skoro 40 stupních, je hrozně náročné. Vedro určitě není můj největší přítel, na druhou stranu je to příjemná změna jezdit na slunci, bez deště,“ popisoval.

Vuelta nyní každou etapou míří severněji a severněji, což by mohlo znamenat také o něco nižší a pro Eikinga tím pádem přijatelnější teploty.

I když ani on sám si není jistý, že se na druhou stranu Španělska prodere v červeném dresu.

„Je to klišé, ale vážně to beru den za dnem. Viděli jste profil nedělní etapy?“ usmál se na novináře.

Ano, jistě.

Půjde nejspíš ještě o těžší den než ten sobotní, byť úplný dojezd nebude tak náročný. Na 197 kilometrech ale cyklisty čekají dvě prémie první kategorie – mezi nimi i 20kilometrový strašák Puerto de Mirajes s průměrem 5,5 procenta, který končí necelých 40 kilometrů před cílem.

Vuelta a Espana 2021 - Stage 15.



3800 meters of climbing but only a few of them are steep.https://t.co/3B2eZnhNJH pic.twitter.com/HH4wGFLO8x — Christopher Løkke Bjerregaard (@ChristopherLBje) August 28, 2021

Pak taky jeden kopec druhé kategorie a osmikilometrový vrchol třetí kategorie pět kilometrů před cílem, ze kterého ještě povede mírný sjezd na pásku.

„Docela náročný den, ne?“ říká Eiking. „Ale je možné, že to zvládnu a dres udržím. Každopádně bude nutné, abych měl vážně dobré nohy.“

Na Martina má k dobru 54 sekund, na favorita všech favoritů Rogliče minutu 36 sekund.