Dvě piva? Končíš. Kdysi Eikinga vyhodili z Vuelty za opilství. Teď ji vede

❤️@Oddeiking: "It was really enjoyable to be in this jersey. I am glad I could keep it and I hope I can fight for it tomorrow too" @Oddeiking: "He disfrutado hoy con el maillot. Estoy contento de haberlo podido mantener y espero poder hacerlo mañana también" #LaVuelta21 https://t.co/d1anv7Q7Ia