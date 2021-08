Ztratili jsme Jakobsena? Nevadí. Quick-Stepu ne. A Vuelta zase míří do hor

Celkem 52. triumfů v sezoně.



A šestnáct lidí, kteří mají alespoň jedno vítězství v sezoně - mezi nimi i Josef Černý díky výhře v časovce na republikovém šampionátu.

Tím šestnáctým je od pátku Florian Sénéchal, který využil právě práce Černého a druhého Čecha v týmu na Vueltě - Zdeňka Štybara.

Vždyť to byla právě česká úchvatná spolupráce, která peloton v posledních kilometrech tak nadělila, že se Sénéchal nemusel prát s tolika skvělými sprintery.

Že svým tempem dva kilometry před cílem Češi uhnali i vlastního sprinterského démona Fabia Jakobsena?

Takhle to určitě Černý se Štybarem neplánovali, ale stalo se.

„Už předtím jsem musel několikrát zacelit mezeru, a nakonec už jsem na další neměl sílu. Tak jsem Florianovi do vysílačky řekl, ať sprintuje on,“ líčil zelený muž Vuelty.

Za všechno mohl technický závěr, kdy se neustále střídaly zatáčky, kruhové objezdy, neustálé změny tempa, čemuž Češi vévodili. Pro většinu týmů by to byla katastrofa přijít takhle o sprintera.

Ale Quick-Step není obyčejný tým. Vyšel z toho nejlépe, jak mohl - nejcennějším triumfem osmadvacetiletého Francouze v kariéře.

„Měli jsme jiné plány, nebudu říkat, že ne. Ale když pak Fabio křičel do rádia, že mám jít do sprintu místo něj, okamžitě jsem se na to začal soustředit. Kluci odvedli neuvěřitelnou práci a já jsem jim za to úsilí vděčný. Cítím se poctěn jejich důvěrou a jsem moc rád, že jsem jim ji mohl splatit,“ líčil v cíli král etapy.

V bláznivém finiši dojel třeba desátý Egan Bernal, čímž získal pět sekund na své další konkurenty. Ale k čemu mu to je, když už na Rogliče ztrácí skoro tři minuty?

„Nemyslel jsem si, že to bude takhle šílený dojezd, ale i tak jsem chtěl jet vepředu. Kolem tří kilometrů před cílem jsem se dověděl, že se peloton rozdělil, tak jsem jel na plný plyn,“ líčil Kolumbijec. „Je fajn, že jsem zůstal vepředu a nespadl jsem, ale těch pět sekund vzhledem k mé ztrátě nic neznamená. Uvidíme, jak se budu cítit v sobotu.“

Ano, to bude mnohem důležitější.

Vuelta se totiž znovu vrací do hor. A vlastně svým způsobem do neznáma, protože přichází na řadu další nové stoupání, kterými je španělská Grand Tour tak známá.

V roce 1999 Vuelta objevila monstrózní Angliru. O pět let později se poprvé šplhalo na Calar Alto, Sierra de Pandera hostila Vueltu v roce 2006 a třeba nádherný výšlap v Kantábrii Los Machucos zažil premiéru před čtyřmi roky.

Je to součást značky jménem Vuelta, že se téměř každoročně podaří objevit nové velmi náročné španělské stoupání, které si fanoušci zamilují.

Jedno takové čeká na cyklisty i v posledním týdnu - Alto de Gamoniteiru - ale i to sobotní Pico de Villuercas by se nemělo podceňovat. Zvlášť, když se na něj pojede dvakrát ze dvou stran.

And so it begins



Stage 14: Don Benito → Pico Villuercas (165.7km)



The first of two big days in the Montes de Toledo. This is the easier one, but we should still see some sizeable GC gaps by the finish. Can anyone stop Roglič?#PreviewTime#LaVuelta21https://t.co/Js7RYHwj3H pic.twitter.com/H7SoZnOfmI