Díky divákům necítila Zemanová bolest. Stříbrnou medaili v Táboře si vysnila

„To stříbro jsem si vysnila. Je to obrovská odměna za celou sezonu i pro všechny, kteří se o mě starali,“ zářila s medailí na krku dvacetiletá Češka. Do závodu šla jako jedna z hlavních favoritek. Přední umístění od ní nečekali jen diváci, ale především ona sama. Když říkala, že závod nějak dopadne, myslela tím „nějakou“ medailí.

Když hned po startu všem výrazně odskočila Britka Zoe Backstedtová, zůstala Zemanová klidná. „Zoe ukazovala celou sezonu, že je odskočená. Musela by být velká náhoda, kdyby nevyhrála,“ vysvětlovala.

O to víc se koncentrovala na své nejbližší soupeřky – Lucemburčanku Marii Schreiberovou a Nizozemku Leonie Bentveldovou. „Věděla jsem, že když Marii předjedu, tak ji dostanu pod tlak. Už jsem to vypozorovala, že když jsem před ní, tak poleví. To se povedlo a mohla jsem se soustředit jen na Leonie.“

Téměř celý závod strávily Češka a Nizozemka pospolu. Střídaly se na čele, chvíli se zdálo, že má na vrch jedna, za okamžik působila silnější druhá. Zemanová si snažila na trati vytipovat místo, kde by v posledním kole zaútočila. K tomu nakonec ani nedošlo. Bentveldová ji přestala stačit hned v úvodu okruhu a Zemanová mohla soustředěně navyšovat náskok. Nastřádala ho tolik, že si mohla při nájezdu do cíle dovolit plácnutí s diváky, burcování a nadšená gesta.

„Divákům patří obrovský dík. Vytvořili krásnou kulisu, ohromně mě hnali a já ani necítila všechnu tu bolest. Snad si závod užili stejně jako já.“

Kristýna Zemanová (vlevo) se stříbrnou medailí ze světového šampionátu v Táboře vedle vítězky Zoe Bäckstedtové a třetí Leonie Bentveldové

V náročné blátivé trati mohla těžit z rad Zdeňka Štybara, který si vzal mladé české závodníky pod patronát. „Sledovala jsem, jakou volí stopu. Snažila jsem se okoukat, co se dalo.“ I ona prožívala loučení, které si Štybar na šampionát naplánoval. „Je pro mě obrovskou motivací už od prvního momentu, kdy jsem sedla na kolo,“ přiznala.

Štybar získal v cyklokrosu dvě zlata v kategorii do třiadvaceti let a další tři přidal v té elitní. Zemanová má dost času svůj vzor napodobit. A po nedělním stříbru i velkou dávku odhodlání. K tomu připočtěme trochu statistiky: loni byla Zemanová bronzová, letos stříbrná. Chtít po Zemanové příští rok zlato je proto logické.

„Bylo by to krásné, ale bude to ohromně těžké, konkurence bude velká. Slibuju, že budu v dalších měsících zase makat na sto procent, abych byla ještě lepší,“ ujistila.

Medailista vybavený finštinou a violou

Zatímco od Zemanové očekával medaili z táborského šampionátu každý, od juniora Kryštofa Bažanta to naplno neočekával ani on sám.

Jeho hlavní specializací jsou horská kola, na kterých získal zlato na loňském evropském olympijském festivalu mládeže. V této sezoně debutoval i v cyklokrosu a hned skončil v závodě Světového poháru druhý za evropským šampionem Aubinem Sparfelem.

Mohl myslet na domácím mistrovství vysoko. Ale až tak?

Start se mu povedl skvěle a držel se na druhém místě. Pak se usadil ve dvojici s Nizozemcem Keijem Solenem v boji o třetí místo. To ho namotivovalo do zbytku závodu. V úvodu posledního kola se zdálo, že o medaili přijde. Solen mu začal ujíždět a on už neměl síly na reakci.

Fanoušci v Táboře vytvořili na MS v cyklokrosu bouřlivou atmosféru.

Ale neměl ani smůlu. Tu si naopak vybral Francouz Sparfel, který do té doby zápolil s Italem Stefanem Viezzim o vítězství. Daleko od depa ho potkal defekt. „Když jsem si toho všimnul, snažil jsem se mu co nejrychleji dostat na záda a předjet ho,“ popisoval klíčový moment závodu Bažant.

Viezzi byl daleko, Solen také uháněl a zlomený Sparfel už nedokázal bojovat. Bažant chytil příležitost za pačesy a s mohutnou podporou fanoušků si dojel pro bronz.

„Na tu atmosféru asi nikdy nezapomenu,“ děkoval divákům. Před jejich početnými zástupy pak obdržel na pódiu zaslouženou medaili. „Slyšet moje jméno na vyhlášení mistrovství světa je něco úžasného,“ kroutil hlavou.

Bronzový junior Kryštof Bažant mává fanouškům na MS v Táboře.

Je mu stále pouhých šestnáct let, cyklistice v jakékoliv podobě už ale zcela propadl. Díky jeho úspěchům na horských kolech často slyší přirovnání s olympijským vítězem Jaroslavem Kulhavým, ta ho ale nechávají úplně klidným. „Jsem stále ještě na úplném začátku kariéry. Furt jsem se nedostal ani trošku k výsledkům, kterých dosáhl on.“

Kvůli kolu odložil do pozadí hru na violu, která nějakou chvíli cyklistice dokázala konkurovat. Volno nemá téměř žádné, vedle studia na gymnáziu a tréninků má pořádně čas jen odpočívat. Zvládl se ale naučit finsky, a to jen díky sázce se svým spolužákem, který má finské jméno.

Zda roste spíše pro horská kola, cyklokros nebo úplně jinou disciplínu se teprve ukáže. Už teď je ale jasné, že má česká cyklistika další velký – medailový – talent.