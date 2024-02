V disciplíně, ve které byl třikrát mistrem světa, odpočítává své finální závodní kilometry. Tím nultým projede v neděli odpoledne v Táboře.

Do vašeho rozlučkového závodu zbývají tři dny. Zaplavuje vás sentimentalita?

Samozřejmě mám smíšené pocity. Nevím, jak to všechno zvládnu. Moc se těším na závod, na druhou stranu nebude jednoduché pověsit kolo na hřebík. Ale už to tak je a myslím, že jsem na to připravený.