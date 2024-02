Tábor uvidí návrat démona. Van der Poel nemá žádnou slabinu, říká Raboň

Tábor, rok 2015, cyklokrosové mistrovství světa. Je to teprve týden, co se dvacetiletí Mathieu van der Poel a Wout van Aert rozhodli, že nebudou startovat v kategorii do třiadvaceti let. Místo toho se představí mezi elitou. Ono se není co divit, rivalita a špičkování je provází od dětských let. Když jeden řekne, že „třiadvacítky“ přeskočí, ten druhý udělá nemlich to samé.