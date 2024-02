Oranžová nadvláda v Táboře. A to ještě Nizozemci nevytáhli svou nejvyšší kartu

Pouze ze závodu juniorek odešli v sobotu Nizozemci bez zlata. Dokonce i bez medaile. Puck Langenbargová byla až na čtvrtém místě!

Pak už se svět vrátil do starých kolejí.

Po suverénním vítězství Del Grossa se na start postavily nizozemské ženy v čele s obhájkyní titulu van Empelovou. Mistryně světa předvádí v této sezoně podobnou dominanci jako Mathieu van der Poel mezi muži. Z devatenácti závodů, do kterých nastoupila, pouze dva nevyhrála.

A stejně jako její slavnější krajan i ona říká, že celá sezona byla pouze přípravou na světový šampionát.

Jak kvalitní přípravou těch sedmnáct závodů bylo, ukázala hned v prvních metrech mistrovského závodu. Ještě na asfaltu nasadila ostré tempo, po nájezdu do terénu jí stačilo pár překážek, aby si vytvořila několikasekundový náskok.

„Trošku mě to překvapilo, takhle brzy jsem odstup nečekala,“ přiznala pak. Soupeřky se jí zoufale snažily docvaknout zpět, ale vše bylo marné. Po prvním kole měla už k dobru šestnáct sekund. „Všechny jsme se snažily Fem udržet, ale moc dlouho to nešlo,“ komentovala rezignovaně stříbrná Lucinda Brandová.

Polští fanoušci mají za svou favoritku nizozemskou obhájkyni van Empelovou

Její pozici dlouho držela Puck Pieterseová, nevydržely jí ale síly a kupila chyby. Do cíle dojela na bronzové pozici, hlavně ale bledá vyčerpáním. „Když nedojedete úplně prázdní, znamená to, že jste něco udělali špatně,“ říkala po medailovém ceremoniálu už opět s úsměvem a mrkvovým dortem na tácku. „Měla jsem být zkrátka rychlejší,“ odbyla dohady novinářů, jestli nedoplatila na nedávno prodělanou nemoc.

V hlubokém táborském blátě rychle vyprchávaly z těla síla, koncentrace i odhodlání, na van Empelovou jako by ani to neplatilo. Zatáčky projížděla stejně soustředěně v první i poslední minutě závodu, s pravidelnou přesností měnila při každém průjezdu depem kolo a strojově naučené pohyby při překonávání překážek ani jednou neochably.

Přestože její soupeřky neskončily v žádném ošklivém pádu ani je nepotkaly technické problémy, před nájezdem do posledního kola činila její výhoda více než minutu.

„Připravovala jsem se na to jako na každý jiný závod, zároveň to byl ale zcela speciální závod,“ přiblížila své nastavení. „Před startem jsem byla celkem uvolněná. Na rozdíl od mamky, která byla opravdu nervózní, ale to je pořád.“

Podpora celé rodiny v cíli pro ni v sobotním odpoledni mnoho znamenala. Stejně jako zástupy nizozemských fanoušků s transparenty „GO FEM GO“.

Start závodu žen na cyklokrosovém mistrovství světa v Táboře

Ještě před nájezdem do cílové rovinky se začala spokojeně usmívat a plácat si s fanoušky na trati. Při průjezdu cílem naplno ukázala své nadšení a mohutně slavila. Přesto dorazila stříbrná Brandová s odstupem minuty a dvaceti sekund. Desátá Kanaďanka už ztrácela téměř čtyři minuty. Tedy skoro polovinu kola.

Tak impozantní výkon je hozenou rukavicí van der Poelovi, jehož soupeři mu nejsou výkonnostně ani zdaleka tak blízko jako ostatní cyklokrosařky van Empelové. Pokud obhájce titulu chce svou reprezentační kolegyni v suverénnosti překonat, musí v neděli předvést dech beroucí představení.

Ale kdo jiný by ho měl být schopen, než právě van der Poel.