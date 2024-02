První česká medaile! Cyklokrosař Bažant dojel třetí mezi juniory na MS v Táboře

Bažant se od začátku držel vepředu a dlouho se zdálo, že bude bojovat o bronz se Solenem. Nakonec mu nahrála smůla Francouze Aubina Sparfela, který v závěru po defektu jel více než polovinu okruhu na prázdném zadním kole.

„Hnalo mě to dopředu. Větřil jsem tu medaili a snažil jsem se dostat do nejrychleji do cíle. Poslední kolo bylo hodně bolestivé, ale fanoušci byli fantastičtí,“ řekl Bažant České televizi.

Do cíle dojel půl minuty za vítězem, na Solena ztratil 22 sekund. Finišmen vítězné francouzské štafety z pátečního závodu Sparfel skončil čtvrtý.

Bažant se postaral o první českou medaili v kategorii juniorů od roku 2018, kdy byl Tomáš Kopecký druhý ve Valkenburgu.

V následujícím závodě usiluje od 12:30 o další cenný kov Kristýna Zemanová, která bude mezi ženami do 23 let obhajovat loňský bronz z Hoogerheide.

V hlavním závodě mužů (14:30) se pak rozloučí s kariérou jeden z nejlepších českých cyklistů historie Zdeněk Štybar. Osmatřicetiletý trojnásobný mistr světa v cyklokrosu bude jedním z pěti českých zástupců v kategorii elite. Hlavní domácí nadějí je sedminásobný mistr republiky Michael Boroš. Největším favoritem je Nizozemec Mathieu van der Poel, jenž si loni vyjel již pátý titul mistra světa. V Táboře slavil už v roce 2015.