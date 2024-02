Tábor vítá počtvrté elitu cyklokrosu. Fanoušci se těší na končícího Štybara

Hotely jsou vyprodané Sportovní událost roku v Jihočeském kraji prověří připravenost města na nápor fanoušků, kterých se do Tábora o víkendu sjede až 50 tisíc z celé Evropy. Na mistrovství světa v cyklokrosu, které Tábor uspořádá už počtvrté v historii, se zatím prodalo přes 25 tisíc vstupenek. „Bude to vrcholná událost. Ve městě jsou rezervované všechny ubytovací kapacity. Poptávka po hotelích se přesunula do Soběslavi a dále do Veselí nad Lužnicí. U podobných akcí je ale naprosto běžné, že návštěvníci shánějí ubytování klidně až v okruhu sta kilometrů a na závody dojíždějí,“ uvedla táborská místostarostka Lenka Horejsková. Plnou obsazenost pokojů potvrdila provozní ředitelka táborského hotelu Palcát. „Máme úplně vyprodáno. Při cyklokrosových závodech se u nás ubytovávají organizační týmy včetně fotografů, reportérů nebo zdravotníků. Ti si pokoje rezervují dlouho dopředu, takže pro návštěvníky už nemáme volnou kapacitu,“ sdělila Gabriela Susková z hotelu, který disponuje téměř 150 lůžky. Světový šampionát v cyklokrosu se do Tábora vrací po devíti letech. Poprvé se tam uskutečnil v roce 2001. „Za tu dobu si Tábor vydobyl mezi cyklistickými fanoušky ve světě solidní renomé a dobrou pověst. Máme informaci, že se sem lidé ze zahraničí těší,“ řekla Horejsková. Na jednu z největších akcí v regionu budou fanoušky vozit i speciálně vypravené vlaky z Prahy. Nejen osobní vlaky, ale i rychlíky Českých drah mimořádně zastaví blízko areálu Komora ve stanici Tábor – Čápův dvůr. Své autobusové spoje zároveň posílí městská hromadná doprava. Diváci, kteří přijedou auty, mohou zaparkovat na záchytném parkovišti za příjezdovou cestou k firmě Koupelny Ptáček nebo na travnaté ploše v ulici U Čápova dvora. Táborská radnice není pořadatelem šampionátu, přesto do něj investuje zhruba osm milionů korun. Největší část tvoří povinný poplatek mezinárodní cyklistické unii. (Eva Petrová)