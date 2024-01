Van der Poel plivl na diváky, dostal trest. Bučeli a nadávali mi, hájil se

Na vině byla skupina fanoušků, která na něj neustále bučela, sprostě pokřikovala a posléze se na něj snažila chrstnout pivo.

„Začalo to už při rozjíždění. Měl jsem jich plné zuby,“ uvedl po svém sedmém triumfu v cyklokrosové sezoně.

Chování malé části z 22 tisíc diváků zkritizovali na Facebooku také organizátoři: „Jinak krásný den měl i stinnou stránku, která euforii ze závodu kazí. Takoví lidé na sportovní akce nepatří.“

Zároveň poukázali, že stejní diváci neurvale vráželi do fotografů.

Van der Poel nicméně nevyšel s čistým štítem. Naopak, vyfasoval pokutu 250 švýcarských franků od komisařů Mezinárodní cyklistické unie UCI za to, že na dotyčnou skupinku diváků plivl.

„Po nějaké době, kdy na mě bučeli a nadávali mi, jsem se už neudržel,“ vysvětloval. Stalo se tak v posledním kole, kdy měl náskok v čele závodu.

Při dotazu, co na něj tito „fanoušci“ křičeli, jen prohodil: „To bude lepší, když se jich zeptáte sami. Nebudu to opakovat. Nebyly to věci, které do sportu patří. Stejně tak jejich bučení.“

Odmítl však říci, že by své reakce litoval.

Eurosport IT @Eurosport_IT Van der Poel è stato offeso dal pubblico e all'ultimo giro il Campione del Mondo si è vendicato sputandogli addosso 😳😳😳



#EurosportCICLISMO | #Cyclocross | #vanderPoel | #Hulst https://t.co/Mkj6iaQHJj oblíbit odpovědět

Podobných excesů v podobě nepřátelského chování diváků bychom v minulosti našli řadu.

V roce 2005 jury po cyklokrosovém závodě Kerstperiode v Overijse diskvalifikovala Barta Wellense za to, že kopl do diváka, který na něj chrstl pivo.

V roce 2012 se Sven Nys při vánočním závodě v Loenhoutu vrhl do davu za divákem, který na něj v každém kole lil pivo, načež opilému fanouškovi vynadal.

Marka Cavendishe na Tour 2018 polil fanoušek močí. Údajně proto, že se mu o den dříve nelíbil Britův agresivní spurt.

Také Chrise Frooma během Tour 2015 diváci polili močí a poplivali poté, co se debaty o jeho datech z tréninku zvrhly mezi fanoušky v obviňování z dopingu, přestože mu nikdy nebyl prokázán.

Na této Tour jel ve Froomově podpůrném týmu i Leopold König.

„Tehdy na náš tým diváci často pískali,“ líčil český jezdec pro iDNES.cz. „Myslel jsem si: O. K., nemají nás rádi, dávají nám to tady najevo, budu tedy jejich názor respektovat. Jenže v momentu, kdy Chris s Richiem Portem přijeli do cíle další etapy celí postříkaní nějakými chcankami, řekl jsem si: Tohle už je za hranou všeho.“

Když i na Königa lidé při stoupání v Mende zase bučeli a pískali, zastavil a zeptal se jich: „Proč to děláte?“

„To je kvůli Froomovi,“ odvětili.

„Ale proč kvůli Froomovi?“ reagoval. „Vždyť on je vítěz Tour a my tu tvoříme závod. Není z vašeho hlediska pěkné kohokoliv bez důkazů obviňovat z čehokoliv.“

Pak údajně ztichli. Neodpověděli. „Možná to i pro ně bylo prozření, že jsme ve Sky normální lidi, když jsem si k nim stoupnul jako normální kluk,“ doufal König.

Chris Froome na trati Tour de France

Froome při tehdejších nepřátelských reakcích udržel na Tour nervy na uzdě. Jen v roce 2020, když na něj pro změnu bučeli diváci při závodě Kolem Akvitánie, poněkud hlasitěji je okřikl.

Mathieu van der Poel dostal za svoji interakci s lidmi mimo tým a závod pokutu už podruhé. Poprvé se tak stalo v roce 2022 při jeho hotelové kauze na světovém šampionátu silničářů v Austrálii.

V noci před závodem tam slovně i fyzicky napadl dvě teenagerky, třináctiletou a čtrnáctiletou. V noci před závodem byly na hotelové chodbě hlučné a třikrát mu klepaly na dveře. Údajně hrály hru „knock and run“, tedy zaklepej a uteč.

Nepomáhalo, když je van der Poelova přítelkyně žádala, aby přestaly.

Ve 22.40 si to šel s nimi van der Poel vyříkat.

Slovně a podle policejních záznamů i ručně.

„Nežádal jsem je právě laskavě, aby přestaly,“ sám uznal. Sice nejprve vyloučil fyzický kontakt, ale podle policie do obou dívek strčil. Jedna narazila na zeď, druhá upadla a odřela si o koberec loket.

„Mathieu zřejmě nereagoval tím úplně správným způsobem,“ připustil jeho týmový šéf Christoph Roodhooft.

Vedení hotelu zavolalo policii, ta si cyklistu odvedla a po výslechu propustila až ve čtyři ráno. Spal krátce a následující den po startu mistrovského závodu jeho frustrace brzy překročila přiměřenou mez. Proto po 35 kilometrech vzdal.

„Psychicky byl zlomený,“ prohlásil Roodhooft.

List Daily Mail a některá australská média uvedly, že v policejním prohlášení této kauzy se píše, že 14letá dívka „odběhla do rohu chodby, posadila se a zakryla si tvář“. Van der Poel ji poté „chytil za obě paže, stiskl je a přitlačil ji ke zdi, zatímco na ni křičel.“

Sám cyklista s odstupem času tvrdil: „Měl jsem to vyřešit jinak. I já se musím omluvit, i já dělám chyby, to přiznávám. Nikomu jsem nechtěl ublížit. Bohužel se to vše stalo.“

Za jeho chování mu byla australskými orgány vyměřena pokuta 1500 dolarů.

Po van der Poelově odvolání však soud pokutu zrušil.