Při debutu ve World Tour čtvrtý. Limity? Pro Van der Poela neexistují

V neděli spolu s Petrem Saganem strávil desítky kilometrů v úniku na belgické klasice Gent-Wevelgem. V hromadném spurtu pak dojel čtvrtý. „Ukázal jsem, že v neděli budu na Flandrech patřit mezi favority,“ říká teď sebevědomě.

Přitom mohlo být všechno jinak.



Před jedenácti dny ležel na kostkách severní Francie a úpěl v bolestech.

Na závodě Nokere Koerse totiž v závěrečném kilometru došlo k těžkému pádu na kostkovém sektoru. Max Walscheid ztratil rovnováhu, srazil Van der Poela a ten se ve vysoké rychlosti začal kutálet po dlažbě.

Když konečně zastavil, narazil do něj ještě Jonas Koch z CCC.

„Přijel jsem k němu a viděl ho ležet na zemi v bolestech, hrozně sténal, bylo to příšerné. Nemohl kvůli tomu ani mluvit. Snažil jsem se ho uklidnit, ale moc to nešlo,“ popisoval týmový kolega a dvojnásobný vítěz Flander Stijn Devolder.



Nizozemský šampion dlouhé minuty jen ležel na zemi, plakal a rukou si zakrýval obličej. Ze závodu jej odvezla sanitka.

Zdálo se, že jeho ambice pro jarní klasiky jsou pro tento rok v troskách. Že jeho vstup do světa velkých klasik skončí dřív, než pořádně začal.

Následná vyšetření ale naštěstí neodhalila žádné zlomeniny. Jen sérii pohmožděnina a odřenin.

„Nechápu, jak se mi povedlo z toho pádu vyjít ještě takhle dobře. Je to malý zázrak, že můžu hned zpátky na kolo,“ napsal svým fanouškům.

Střih.

O čtyři dny později projel Mathieu van der Poel na prvním místě semiklasikou GP Denain.

Už 70 kilometrů před cílem se vydal stíhat skupinku uprchlíků. Na posledním kostkovém sektoru pláchl i jí.

Just a few days ago we feared that his Classics season is over and right now, Mathieu van der Poel destroys everyone on the cobbles in the north of France. What a beast! #GPDenain pic.twitter.com/imhuPMPMTH