Paráda Van der Poela. Nizozemský zázrak vyhrál generálku na Flandry

„Tyhle závody potřebuju, abych do nohou získal rychlost. A když už závodím, chci vyhrát,“ říkal před startem.

Už 63 kilometrů před cílem se vydal z pelotonu a postupně pohlcoval jednotlivé cyklisty v úniku. O dalších třicet kilometrů později už byl spolu s výsostnými klasikáři Tiesjem Benootem, Bobem Jungelsem a Anthony Turgisem ve vedoucí skupině, ve které se držel ještě Lukas Pöstlberger – jediný muž z původního osmičlenného úniku.

ICYMI: Mathieu Van der Poel is the most talented bike racer on the planet https://t.co/gh6TVo3Cot pic.twitter.com/VE1N3l8IsE — Neal Rogers (@nealrogers) 3. dubna 2019

Spolu tahle pětka projela i přes Holstraat – poslední z tvrdých kratších stoupání, která byla na trati a k dobru měla do posledních 15 kilometrů necelou minutu.



Tu se v posledních kilometrech snažili stáhnout především cyklisté francouzské stáje FdJ, ale proti tak silné skupině vepředu byli bez šance.

Deset kilometrů před cílem přišel první útok Jungelse s Van der Poelem, zatím bezvýsledný. Jungels to pak zkusil znovu pět kilometrů před cílem, ale ani tehdy se mu nepodařilo odjet.

Do posledního kilometru tak kvintet vjížděl pohromadě.

Nizozemský cyklista si utáhl tretry na závěrečný spurt.

Ještě před ním ale přišel další útok Benoota, znovu pokrytý a pak 500 metrů před cílem vypálil po pravé straně vozovky Turgis.

Van der Poelovi ale neujel. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec se za něj zavěsil, 150 metrů před cílem Francouze objel a 50 metrů před cílem přestal spurtovat.

Zvedl ruku nad hlavu a začal se radovat. Mohl si to dovolit, náskok na to měl.

Mathieu van der Poel has competed in two WorldTour races, Gent-Wevelgem and Dwars door Vlaanderen. Results? 4th at Gent-Wevelgem, victory at Dwars. #DDV19 pic.twitter.com/MGxvSGggk2 — Neal Rogers (@nealrogers) 3. dubna 2019

Svou teprve druhou účast v kategorii World Tour tenhle všeuměl proměnil v cenný triumf. Už před závodem se o něm mluvilo jako o jednom z favoritů nedělního Monumentu Kolem Flander.



Nyní jsou ty hlasy znovu o něco hlasitější.

„Ale je to zatím jen jedno vítězství. Kolem Flander je navíc o dost delší závod, tak uvidíme, co nám to přinese,“ usmál se vítěz v cíli.