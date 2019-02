Mistrem světa v cyklokrosu je Van der Poel, Boroš dojel čtrnáctý

Loni bronzový Mathieu van der Poel ukončil po zlatém hattricku kralování Belgičana Wouta van Aerta, který si vyjel stříbro před zbývajícím z tria hlavních favoritů krajanem Toonem Aertsem. Všech osm Belgičanů se vešlo do 11. místa.

Skvěle jedoucí Nizozemec zvítězil s velkým náskokem 16 vteřin a slavil opět po čtyřech letech. Poprvé triumfoval všestranný Mathieu van der Poel, který jezdí rovněž výborně na horských kolech i na silnici, na šampionátu v Táboře.

Rozhodující úder si v příjemném slunném počasí schoval na čtvrté kolo. Přestože se ho snažil Van Aert ještě potrápit, náskok bezchybně jedoucího nizozemského lídra přerostl půl minuty. Mathieu van der Poel si i díky tomu mohl finiš náležitě vychutnat.

„Když jsem protnul cílovou čáru, shodil jsem ze svých ramen opravdu hodně těžké závaží. Byl to pro mě velice dlouhý závod. Konečně to ale zase jednou všechno zapadlo do sebe,“ pochvaloval si v průběhu sezony prakticky neporazitelný Mathieu van der Poel.

„Byla to dosud vskutku neskutečná sezona a já si i díky tomu na dnešek hodně věřil. Ale víte, jak to je... Tohle je závod mistrovství světa a je vždy těžké ho vyhrát. Mám radost, že zase budu moci oblékat ten krásný dres (mistra světa). Už je to dlouho, co jsem si to užíval,“ doplnil Mathieu van der Poel.

O stříbru se rozhodlo až krátce před koncem, kdy Aerts zmařil svou stíhací jízdu za stříbrem podklouznutím, jehož Van Aert naplno využil. „Snažil jsem se předtím Mathieuho dohonit a snížit tu ztrátu na něho, ale když nám ujel, tak už tam jsem jel na svém limitu,“ přiznal Van Aert.

estadvacetiletý Boroš se jen na chvilku dostal do první desítky, která byla jeho cílem, a to zhruba ve třetině závodu na celkem 12 kol. Na vítěze nakonec ztratil téměř dvě a půl minuty.

Na 38. místě skončil Tomáš Paprstka, o šest příček za ním byl Jan Nesvadba. Oba byli ze závodu s předstihem staženi.

„Prorazil jsem tam kolo, musel jsem jet dlouho do depa a za tu dobu mě předjelo hrozně moc lidí. To mě naprosto zlomilo. Dnes mi ale nešly ani nohy, po té nedávné nemoci to nebylo dobré, spíš bída s nouzí,“ litoval Nesvadba.

Česká výprava zůstala i po posledním pátém klání závodního víkendu bez medaile, což se stalo naposledy v roce 2015 v Táboře.