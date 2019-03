Štybar se marně rval pro Vivianiho. Gent-Wevelgem pro Kristoffa

Častokrát se tady rozhodovalo v hromadném dojezdu.

Vždyť trojnásobným vítězem Gent-Wevelgemu je i Mario Cipollini, nejúspěšnější spurter historie Gira.

A ani tentokrát tomu nebylo jinak, byť tomu celý den nic nenasvědčovalo.

Už 190 kilometrů před cílem se totiž z pelotonu vydal vpřed Peter Sagan s dalšími 17 cyklisty. Zatímco spousta z nich v průběhu dne odpadla, on zůstával v čele.

Sedmdesát kilometrů před cílem už s trojnásobným mistrem světa zůstával jen mistr Evropy Matteo Trentin, Mike Teunissen, Luke Rowe a Edward Theuns.

Spolu odolávali nástupům Zdeňka Štybara, Wouta van Aerta a dalších, kteří se je postupně snažili docvaknout.

Nikomu se to nepodařilo.

A tak ještě 30 kilometrů před cílem měla pětice v čele k dobru dobrých 40 vteřin.

Za nimi to byl právě Štybar, který se z útočícího dravce proměnil v týmového parťáka. Spolu s Yvesem Lampaertem a Philippem Gilbertem se obětoval ve prospěch rychlíka Elii Vivianiho, když se snažil únik dostihnout.

Osmnáct kilometrů před cílem se jim to povedlo.

Šichta ale neskončila, Štybar dál zůstával v čele a tahal tempo hlavního balíku, musel stahovat i unikajícího Nikiho Terpstru a několik dalších skupin.

Šest kilometrů před cílem poodjelo kvarteto Jasper Stuyven, Sebastian Langeveld, Jack Bauer a Amund Jansen. Zdálo se, že český cyklista je na pokraji sil, ale i tuhle čtyřku se mu s pomocí dalších cyklistů podařilo dostihnout.

Pak už i jeho takřka bezedné síly došly.

Úkol ale splnil, do posledního kilometru vjíždělo přibližně 30 nejsilnějších cyklistů pohromadě. Viviani měl skvělou pozici, držel se za Alexandrem Kristoffem. Jenže když měl začít spurtovat, nešlo to. Chyběly síly.



Tři sta metrů před cílem se do čela prodral Damien Gaudin, který tak ideálně rozjel spurt Alexandru Kristoffovi. Jednatřicetiletý Nor pak potvrdil, že ve spurtu značně unavených mužů takřka nemá konkurenci.

„Chtěli jsme s Fernandem Gaviriou bojovat o co nejlepší umístění a on mi na posledních deseti kilometrech řekl, že už nemá moc dobré nohy. Já jsem to zkusil, našel jsem dobrou stopu a byl jsem nejrychlejší. Je to pro mě velké vítězství, potřeboval jsem ho,“ usmíval se v cíli.

What a race! A lot of attacks in the finale but in the end @Kristoff87 took the win in the sprint 磊 pic.twitter.com/sO8pPSTwpU — GentWevelgem (@GentWevelgem) March 31, 2019

Za ním dojel na druhém místě John Degenkolb, třetí skončil Oliver Naesen.

Viviani, pro kterého se Štybar se zbytkem Quick-Stepu tolik obětoval, dojel až ve druhé desítce.

Saganův dlouhý únik

Už po jedenácté dopoledne vyrazili cyklisté z Deinze do 81. ročníku Gent-Wevelgem. Čekalo je totiž předlouhých 250 kilometrů napříč větrnou Belgií.

„Tenhle závod je tím pověstný, že vítr ho dokáže roztrhat. Proto je tak těžký. Navíc je to tentokrát 250 kilometrů. Půjde o dobrý test na Flandry i co se týče délky a intenzity závodu,“ říkal před startem Zdeněk Štybar.

Co se intenzity týče, byl to vskutku výborný test.

Od začátku byl závod pěkně nervózní, už v neutrální zóně spadl Dries De Bondt a spolu s ním i další cyklisté.

Když už se začalo závodit, byl to frmol.

Až po šedesáti bleskurychlých kilometrech se vytvořil únik dne.

A byl to pekelně silný únik. V osmnáctičlenné skupině jeli třeba Peter Sagan (který měl s sebou i Ackermanna a Seliga), Wout van Aert, Fernando Gaviria, Niki Terpstra, Mathieu van der Poel nebo hned čtyři cyklisté Treku.

 #GWE19 @petosagan and the other leaders have around 20 seconds on the main field. Only 20km remaining now but the group behind is chasing hard. pic.twitter.com/5ARb8vGtPl — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) March 31, 2019

V průběhu dne si tato skupina vytvořila maximální náskok minuty a půl. Dál ji především belgický Quick-Step nepustil.



Na Kemmelbergu 80 kilometrů před cílem Štybar se skupinou favoritů zrychlil tempo a vedoucí skupina ztratila šest lidí. V čele s půlminutovým náskokem už jela jen dvanáctka cyklistů.

Ale jen chvíli.

Z ní se totiž po pár kilometrech oddělila čtveřice Sagan, Trentin, Teunissen a Theuns, ke které se poté přidal ještě Luke Rowe. Pouze oni zůstali před zrychlujícím pelotonem, který táhl už značně unavený Štybarův týmový kolega Tim Declerq s Yvesem Lampaertem a Philippem Gilbertem.

Na Banebergu, předposledním kopci dne přišly první útoky ze skupiny favoritů, žádný ale neujel a pětice v čele tak měla stále k dobru 40 vteřin. Při druhém průjezdu Kemmelbergem pak vpřed vyrazil Zdeněk Štybar s Woutem van Aertem. Jejich tempu žádné další z velkých jmen nestačilo, ale k dostižení vedoucí skupiny i to bylo málo. Po pár kilometrech to oba vzdali a stáhli se zpátky do balíku.

.@zdenekstybar, Alexander Kristoff and Wout Van Aert have formed a very strong chasing group over the top of the Kemmelberg.#GWE19 pic.twitter.com/ah6N9IXXSx — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) March 31, 2019

Tam Štybara čekala další šichta, kdy spolu s Gilbertem a Lampaertem nakonec pro spurtera Eliu Vivianiho dojeli kvintet v čele.



Pokrývali pak i další a další útoky, ale marně. Viviani jejich práci z celého dne nevyužil.