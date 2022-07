RETRO: Tour, má obří nálož emocí. Jak jel König od hrozící kapitulace ke slávě

V roce 2013 dosahuje Leopold König při debutu na třítýdenních závodech na senzační devátou příčku na Vueltě. Proto vzhlíží k následující sezoně s velkými ambicemi. Jeho stáj vlastní divokou kartu na Tour a on chce ve Francii napodobit své španělské tažení. Jenže na jaře 2014 jej - jako tolikrát předtím i potom - zabrzdí vlastní tělo.

König vzpomíná: „Zkraje sezony 2014 jsem zajel solidně Kolem Ománu, ale když jsem začátkem března přiletěl domů, na tréninku mi opět jednou vypnulo koleno a rozbolelo se. Musel jsem si dát pauzu a celou sezonu překopat.

Trvalo, než jsem se do toho zase dostal. V podstatě až do konce května a do etap Kolem Bavorska jsem nevěděl, jak na tom jsem.

Po čtvrtém místě v Bavorsku mělo být červnové Dauphiné mým odrazovým můstkem k Tour. Ještě jsem na něm necítil vyloženě top vrchařskou formu, skončil jsem jedenáctý a přemýšlel: Budu mít na Tour na první desítku? Protože ta byla mým jednoznačným cílem.“