König bude řídit cyklisty na Sazka Tour. Ideální příprava na Vueltu, tvrdí

Sazka Tour, na kterou se podle hlavního sponzora přejmenovala dosavadní Czech Tour, by opět měla přivést na start minimálně dva worldtourové týmy. Potvrzen je start již tradičního účastníka, australské formace Bike Exchange a také německé Bory.

Startovní listinu doplní druhodivizní a třetidivizní stáje (například i farmářský tým Jumbo Visma a český tým Elkov Kasper), startovat má také český národní tým.

„Je to profizávod, který v České republice nemá obdoby,“ ujistil König. „Troufl bych si říci, že je hodně těžký i na evropské poměry, obtížností srovnatelný například s dubnovým závodem Kolem Alp, i když ten se jede v jiné nadmořské výšce.“

Leopold König

Organizátoři upustili od někdejší tradice zahajovat Czech Tour týmovou časovkou, a tak jsou v itineráři od 4. do 7. srpna čtyři klasické etapy.

Po víceméně rovinaté úvodní etapě z Uničova do Prostějova následuje další den start v Olomouci a výšlap na Pustevny s celkovým převýšením 2910 metrů. „Finále této etapy je taková pila, že závodníci ladící formu na Vueltu mi loni za jejím cílem říkali: Teď už jsme na Vueltu připraveni,“ podotkl König.

Třetí, královská etapa povede z Königova rodiště v Moravské Třebové na Dlouhé stráně. Definitivní rozhodnutí pak padne v závěrečné čtvrté etapě na kostkovém stoupání „Ecce homo“ do Šternberku.

Závod je zařazen do kategorie UCI Europe Tour, ale tím se spokojit nemíní. „Na příští rok jsme v jednání s vyšší kategorií Pro Series a nabízí se i postupné navýšení závodu až do elitní World Tour,“ podotkl König.

On sám je šampionem Czech Tour z let 2010 a 2013. Zatím posledními Čechy, kteří zde dosáhli na celkové prvenství, byli Petr Vakoč (2015) a Josef Černý (2017).

Do listiny šampionů se v posledních letech zapsali rovněž dva vítězové etap ze závodů Grand Tour. V roce 2016 ovládl Czech Tour italský cyklista Diego Ulissi a v sezoně 2019 Jihoafričan Daryl Impey.

Josef Černý ze stáje Elkov se raduje z vítězství ve třetí etapě Czech Cycling Tour 2017.

Pro hobby jezdce se letos uskuteční závod Sazka Challenge, v sobotu 6. srpna povede z Koutů nad Desnou na Dlouhé stráně. Jezdce při něm na 40 kilometrech prověří převýšení 1700 metrů.

Závod míru i s Vackem

Už v termínu od 2. do 6. června se bude v oblasti Jeseníků bojovat při Závodu míru do 23 let. Ten je znovu zařazen do Poháru národů, tedy mezi podniky nejvyšší úrovně v této věkové kategorii.

„Jsem hrozně rád, že se nám daří revitalizovat značku, která má obrovské jméno,“ říká König.

Itinerář je podobný jako loni, po krátkém prologu v Jeseníku následuje etapa do Rýmařova, pak královská etapa na obávané Dlouhé stráně a závěrečná, rovněž vrchařská „pila“ do Jeseníka.

„Pro nás je těžké nevyužít kopce, které v tomto regionu máme, takže to bude neustále výjezd a sjezd a do toho nějaký ten vítr,“ podotkl ředitel závodu.

Cycling.photography @CyclingphotoLIV Tadej Pogačar wins final stage Závod míru U23 GP Priessnitz spa! @kolesarskazveza #ZMU23 https://t.co/5UnBJZcdvz oblíbit odpovědět

V roce 2018 se mezi vítěze Závodu míru do 23 let zařadil i Tadej Pogačar (na snímku) a startoval zde také aktuální mistr světa Julian Alaphilippe, který skončil osmý v roce 2013. „Je to opravdu těžký závod, rád na něj vzpomínám,“ vzkázal Francouz organizátorům.

Celkově šesté místo obsadil v minulém ročníku devatenáctiletý Mathias Vacek, nyní už jezdec profipelotonu. Český národní dres má v Jeseníkách obléci i letos. Chybět nemají ani další naděje Pavel Bittner a Jakub Ťoupalík.