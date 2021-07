RETRO: Pojeď, Alberto. Jak Roman Kreuziger sahal po stupních vítězů na Tour

Po přestupu ze stáje Astana do týmu Saxo-Tinkoff je Roman Kreuziger pod manažerem Bjarnem Riisem na počátku sezony 2013 politý živý vodou. V nové stáji nachází v 27 letech také novou motivaci.



Kreuziger vzpomíná: „Na jaře jsme tehdy dobře pracovali, ale výsledkově jsme se jako tým neprosazovali. Pak se to najednou zlomilo, vyhrál jsem Amstel. Jenže vzápětí jsem onemocněl. Před Švýcarskem, generálkou na Tour, jsem vůbec nevěděl, co mohu od sebe očekávat. Dlouho jsem nezávodil a cítil jsem: Ještě to není ono. Ale zároveň jsem si říkal: Klidně si můžu nakládat, to tělo se přece potřebuje probrat. A tak nějak to i dopadlo. Tělo se probralo a já skončil ve Švýcarsku třetí.“

TŘETÍ VE ŠVÝCARSKU. Roman Kreuziger (zleva), Rui Costa a Bauke Mollema na stupních vítězů po závodu Kolem Švýcarska

Vzápětí už veškerá pozornost směřuje k jubilejní, sté Tour. Co se asi stane, až na ní Chris Froome zkříží zbraně s Albertem Contadorem?

Tu otázku si klade celý cyklistický svět.