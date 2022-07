ONLINE: Tour míří do pyrenejských výšin. Zlomí Pogačar žlutého Vingegaarda?

Zkoušel to ve čtvrtek na Alpe d’Huez, zkoušel to v sobotu, zkoušel to v úterý. Tadej Pogačar nastupuje Jonasi Vingegaardovi ve stoupání, na rovině i ve sjezdu, ale zatím nedokázal muže ve žlutém zaskočit. Pomůže mu k tomu sedmnáctá etapa Tour, při které na pouhých 130 kilometrech nastoupají cyklisté přes 3000 výškových metrů? Sledujte v podrobné online reportáži od 13:25 hodin.