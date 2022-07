Expert Raboň: V Pyrenejích čekám extrémní tlak Pogačara. Rozhodne i psychika

V Alpách jsme viděli nespočet velkých bitev a také první větší krizi Tadeje Pogačara. Co přinesou další velehory? Tour de France se přesouvá do Pyrenejí. I tomu se v dalším sloupku pro iDNES Premium věnuje František Raboň. „Od Pogačara čekám extrémní tlak. Bude to i psychologická hra,“ vyhlíží.