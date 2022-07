Jen je nechte, ať se perou. Třetí Thomas si na Tour říká: Hlavně nepanikař

Ta fikce je výstižným vyjádřením dosavadního postoje velšského cyklisty k dění na probíhající Tour.

Hlavně nepanikař, nabádá sám sebe Geraint Thomas. Jeď si svůj vlastní závod a drž se stranou těch chlapeckých potyček.

Šestatřicetiletého veterána mnozí v posledních dvou letech odepisovali. Na nejdůležitějších závodech padal a tápal. Brzy odstoupil z Gira 2020, nenaplnil pozici lídra na Tour 2021, nedojel loňskou olympiádu v Tokiu. V Ineosu mu pokrátili hvězdný plat 3,5 milionu eur a škarohlídi tvrdili: Už nikdy lídrem týmu na Grand Tour nebude.

A přece jím je. Ba co víc, na třetí příčce zůstává ve hře o titul.

Zatímco Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar usilovně hledají skuliny v brnění toho druhého, za nimi číhá v kopci známý pohled: Thomas. V jeho typických brýlích Oakley s bílými rámečky, s tváří zkřivenou ve známé grimase, se žlutou helmou zářící proti obloze a s dlouhými končetinami točícími se nenapodobitelným stylem.

Na Granonu, v Alpe d’Huez nebo v Mende si nedovolil jít v kopcích do červených čísel, jen aby za každou cenu držel kontakt s lídry Jumba a UAE Emirates. Nabral během kariéry dost zkušeností, aby věděl, jak moc by jej takový pokus mohl odrovnat.

„Nemá smysl, abych se snažil vyrovnat výbušnosti Vingegaarda a Pogačara. Když útočí, radši jedu své tempo a pak se k nim snažím vracet,“ vysvětluje.

Tak jako včera, kdy během první pyrenejské etapy do Foix došlo na sérii Pogačarových útoků. Thomas chvíli zaostával, načež se zase docvakl. Pomáhali mu s tím jak Daniel Martínez, který se k němu stáhl z úniku, tak předtím rovněž pátý muž celkové klasifikace Adam Yates. I za cenu vlastní ztráty.

Z původně tří lídrů Ineosu zbyl jediný.

„Ano, Adam se mi sám nabídl, že mi pomůže s hájením pozice na stupních vítězů. Je připravený se pro mě i obětovat,“ potvrdil Thomas, když za cílem šestnácté etapy dorazil pod hradem ve Foix k autobusu stáje Ineos, sundal trikot, navlékl chladící vestu a šel se vyjet na trenažeru

„Tak jak, dobrý?“ zjišťoval u něj po chvíli průběžně desátý Thomas Pidcock, když sám dorazil.

„Jo, dobrý,“ přitakal Thomas.

Načež se Pidcock v dresu i s tretrami vrhl do bazénku s vodou a ledem, nachystaného maséry pro jezdce Ineosu.

Tomas Macek @tomasmacek2 Tour a vedra. Ty nohy, čouhající z bazénku s ledovou vodou stojícího u autobusu stáje Ineos, patří Thomasi Pidcockovi. Žádná svlažovací fontánka tentokrát nebyla v okolí po ruce, a tak se desátý muž pořadí po etapě v 35 stupních svalil do bazénku. V dresu i v tretrách. https://t.co/GPE2kCNM5X oblíbit odpovědět

„Uf, tohle jsem potřeboval,“ liboval si po denní šichtě v 35 stupních.

Těsně před startem včerejší etapy vyslal Thomas na Twitteru do světa svoji fotografii se svým sportovním ředitelem Stevenem Cummingsem a s otázkou: „Jaký je dnešní plán, Stevo?“ Ten později sám nastínil: „Dostat se z bodu A do bodu B co nejrychleji, že?“

Mimo trať dokáže být Thomas nad věcí, navzdory únavě působí uvolněně. Právě tato psychická pohoda mu v minulosti pomáhala odbourávat stres, vítězit i rychle se vracet po vážných zraněních.

Navzdory tomu že Ineos platí za jednu z nejprecizněji organizovaných stájí světa, snaží se zachovat si zde nadšení, s jakým kdysi objížděl mládežnické závody s tehdejšími klubovými parťáky Lukem Rowem a Benem Swiftem.

„Vyráželi jsme společně minibusem s přenosným hi-fi systémem. Občas jsme spali v kempu, jindy v hostelech. Byli jsme skvělí kamarádi a užili si spoustu legrace,“ nadšeně vzpomíná.

Humor jej neopustil ani v nejvyšších patrech světové cyklistiky.

Thomas (vlevo) a velšským krajanem Lukem Rowem na hotelovém pokoji během třetího volného dne Tour:

„Ještě mám na téhle Tour v záloze sobotní časovku, ta pro mě může být proti ostatním výhodou. Jen si nesmím zapomenout sundat před ní tu podělanou vestu,“ vtipkuje s odkazem na úvodní časovku v Kodani, kterou ve vestě proti větru omylem absolvoval.

Na svůj lapsus reagoval tím, že dotyčnou vestu vyslal na vandr do světa a vybídl fanoušky, ať si ji předávají od etapy k etapě. „Jestli se dostane až do Paříže, dám ji do aukce na dobročinné účely,“ slíbil.

Se stájí Ineos/Sky je spojen od roku 2010. Pomáhal Bradleymu Wigginsovi a Chrisi Froomovi, nabídky na přestup odmítal. Až roboticky pracující britský tým se sice svého času stával na francouzských silnicích terčem pískotu fanoušků, ale když si Thomas v nové roli lídra šlapal v červenci 2018 pro titul z Tour, nebylo snad nikoho, kdo by mu ho nepřál.

Za takovou oblíbenost vděčil svému sportovnímu příběhu (aneb od dlouholetého domestika k vítězi), nekomplikované povaze, ale třeba i osobnímu postoji k terapeutickým výjimkám. „Nepřijal bych ji, ani kdybych na ni měl ze zdravotních důvodů právo. Nechci, aby mě kvůli ní lidé soudili.“

Když jeho autobiografii vyhlásili britskou sportovní knihou roku 2018, dokonce i před autobiografií fotbalisty Harryho Kanea, reagoval: „Nechápu, že ji mohla má kniha porazit, zvlášť poté, jak se Anglii skvěle vedlo na fotbalovém mistrovství světa.“ Vzápětí se zasmál: „I když Kane dal vlastně jen pár penalt a šťastných gólů. A kritici psali, že Anglie nikoho pořádného neporazila.“

Inu, hrdý Velšan...

Však také před horskými etapami letošní Tour na sociální sítě psal: „Pokusím se inspirovat výkony velškých ragbistů.“

Svými tweety opakovaně baví fanoušky. Před startem Tour zveřejnil video, jak ho manželka Sarah doma stříhá, a připsal: „Můj každoroční rituál. I když si Sarah dala gin na mé zdraví, modlete se za mě i vy, prosím.“

Po dvou týdnech závodu pro změnu umístil na sítě poněkud zamračený snímek parťáka Filippa Ganny s komentářem: „Pippo už mě má dost. Promiň, kámo, ale do Paříže zbývá jen týden.“

Aby však nedošlo k mýlce, Thomas je zároveň i inteligentním mužem, který dokáže poutavě vyprávět o životě.

„Nebudu si jen tak pro nic za nic dělat P.R. a plácat vám tu nesmysly,“ řekl jednou na tiskové konferenci. Soudí, že kdyby se nestal profesionálním cyklistou, věnoval by se na univerzitě nějaké užitečné vědecké práci.

Tři tuhé dny v Pyrenejích teď pojímá jako blok. „Únava se v nich nasčítá,“ řekl a naznačil, že jeho pozornost směřuje hlavně k nejtěžší čtvrteční etapě číslo 18 přes Aubisque na Hautacam.

„V té etapě se může všechno změnit. Možná v ní zažijeme další bláznivé představení ve stylu Galibieru, kde se útočilo jako o život. Pogačar je tak nažhavený.“

Tomas Macek @tomasmacek2 Geraint Thomas v chladící vestě, vyjetí po 16. etapě Tour. Stále je třetí, ale pokukuje i výš. "Tři dny v Pyrenejích bereme jako blok. Navíc každá další etapa bude profilem těžší než ta předchozí. Únava se nasčítá. A ve čtvrtek se potom může na Hautacamu všechno změnit." https://t.co/BqfwGKsKc3 oblíbit odpovědět

Lídr Ineosu nevylučuje, že také on se může ve čtvrtek zvednout a s pomocí týmových kolegů se pokusit připravit si výhodnější pozici pro možný zvrat v sobotní časovce. Její 40kilometrová délka by měla vyhovovat dieselovému „motoru“ v jeho těle.

„Přesto bych před sobotou potřeboval na Vingegaarda najet nějaký čas, má současná ztráta 2:46 minuty je příliš velká. On rozhodně není špatný časovkář,“ upozorňuje.

Za průběžně druhým Pogačarem naopak Thomas momentálně zaostává jen o 21 sekund,

Při pohledu na data, která dostává z počítače, Thomas vykládá, že výkonnostně vykazuje letos jedny z nejlepších hodnot v kariéře. „Má forma je srovnatelná s tou z Tour 2018. Přede mnou jsou sice v pořadí dva neuvěřitelně dobří mladí kluci, ale člověk si musí pořád věřit.“

Těší jej, že z počáteční krize se vzpamatoval Martínez a z onemocnění ve druhém týdnu se snad vykurýroval i tahoun Jonathan Castroviejo.

Ineos má stále v pelotonu osm mužů. Jumbo a UAE Emirates jen šest.

Ani taková čísla není radno podceňovat.

„Mohu slíbit, že i do Paříže se pokusíme dostat co nejrychleji, jak to jen dokážeme. To je vše, co můžeme udělat,“ povídá Thomas. „Pokud však nepředjedeme Jonase a Tadeje, tak je prostě nepředjedeme - a hotovo.“

Přece se nebude nervovat...