ONLINE: Tour zamířila do Pyrenejí. Na jezdce čeká čtveřice vrchařských prémií

Zatím to bude takový předkrm.

Ty nejtěžší pyrenejské zkoušky s horskými dojezdy na Peyragudes a Hautacam teprve budou čekat.

Ovšem ani šestnáctá etapa by se podceňovat neměla, jelikož na 178 kilometrech cyklisté zdolají hned čtveřici klasifikovaných výšlapů, z nichž dva jsou ohodnoceny první kategorií.

První dvě vrchařské prémie jsou lehčí - Cote de Saint-Hillaire má jen 1,5 kilometru a 6,6 procenta; Col de l´Espinas 5,3 kilometru a pět procent. Pak to ale přijde.

Po rovinatější prostřední pasáži se závodníci pustí na jedničkový Port de Lers, který má na 11,4 kilometrech průměrně sedmiprocentní sklon. Po něm hned následuje Mur de Péguére, 9,3kilometrový výšlap s průměrem 7,9 procenta.

Profil 16. etapy Tour de France 2022

Zatímco první jmenovaný kopec je poměrně pravidelný a neobsahuje žádné extrémně strmé pasáže, Péguére je jich plný. Úvodních šest kilometrů je ještě příznivých, ovšem pak se silnice zlomí a záhy obsahuje i osmnáctiprocentní rampu.

Od zmíněného šestého kilometru sklon málokdy klesne pod deset procent. A třeba mezi šestým a sedmým kilometrem má stoupání v průměru třináct procent.

Těžká zkouška!

Jakmile cyklisté nechají vrchol za sebou, do cíle jim ještě bude zbývat více než pětadvacet kilometrů. Ty vedou z kopce a po rovině. Finišuje se ve městě Foix, kde naposledy etapa Tour končila v roce 2019.

Tehdy slavil Simon Yates. Kdo pásku protne jako první nyní?

Podle papírových předpokladů by to mohl skvělý den pro únik. Favorité by se totiž mohli ještě šetřit na následující dva horské dojezdy.

Jenže věřte tomu…

Letošní Tour uprchlíkům nic nedaruje. Navíc Tadej Pogačar, ztrácející z druhého místa na lídra Jonase Vingegaarda 2:22 minuty, dopředu vyhlašuje: „Musíme neustále útočit a nahnat čas. Snad budu mít dobré nohy na to, abych je mohl atakovat, ať už na posledních kopcích etap, nebo z mnohem větší dálky.“

Třetí Geraint Thomas ztrácí 2:43 minuty, čtvrtý Romain Bardet 3:01 minuty a pátý Adam Yates 4:06 minuty.

Jaký scénář se vyplní?

Sledujte online.