Od roku 2017 se vytratil ze závodů, marně usiloval o návrat, stěžoval si na komplexní problém celého těla, které ho na kole nepouštělo do vyšších intenzit. Ve 34 letech se nyní vrací na scénu aspoň v roli ředitele Závodu míru do 23 let a etapového klání Sazka Tour, někdejšího Czech Tour.

Jsem investor. Starám se o několik firem. Plynule jsem se od kola přetransformoval k práci, která mě obohacuje, a posouval jsem při tom hranice svých znalostí. Leopold König o svém současném zaměření