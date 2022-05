Biker Cink: Do patnáctky mě dostali diváci. Moc jim děkuju

„Říkal jsem si, že pokud bych v ­tomhle stavu dojel v první dvacítce, budu spokojený,“ svěřil se Cink, který nakonec proťal cíl jako patnáctý nejrychlejší.

Zkuste popsat svůj výkon?

Vlastně celou dobu jsem viděl první skupinu, až teprve ke konci se to celé oddělilo. Trať byla rychlejší, takže se nedělaly takové rozestupy.

Na začátku jste vypálil možná až nečekaně rychle…

Jo, start se mi docela povedl. Tohle startovní kolo je ze všech závodů nejlepší, dá se rychle dostat dopředu.

Postupně jste ovšem začal trochu ztrácet, projevil se výpadek způsobený předchozím trápením s alergií?

Na to, v jaké jsem momentálně kondici, jsem dnes na ty nejlepší neměl. Ale myslím, že ani ostudu jsem neudělal.

Jinými slovy řečeno, jste spokojený?

Ano, jsem maximálně spokojený.

Po dvou letech jste si znovu mohl užít v Novém Městě i podporu fanoušků, vnímal jste ji?

Samozřejmě! Jen díky divákům jsem dojel do patnáctky, jinak by to nešlo. To oni mě do ní dostali. Moc jim děkuju, že přišli.

Který úsek byl pro vás nejhorší?

Já trpěl celý závod, ale jak říkám, zmáčknul jsem se díky fanouškům. Bez nich by to opravdu nedal.

Co vás čeká teď, nějaký další boj s alergií?

Teď už s tím nic neudělám, můžu jen věřit, že se to blíží ke konci a za pár dnů bude zase dobře. Prostě, že alergie zmizí a já budu moct zase kvalitně trénovat a připravovat se na další „svěťák“.