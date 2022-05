Bikeři nešetřili chválou, v Novém Městě si užívali parádní kulisu

„Všichni už jsme skoro zapomněli, jaké to je, když při závodě fandí diváci, a tohle bylo něco úžasného. Moc příjemná připomínka. Všem, kteří dorazili, patří obrovský dík,“ rozplýval se nad mnohatisícovou návštěvou předseda organizačního výboru novoměstských závodů Petr Vaněk.

Nadšeni ovšem byli i samotní jezdci. Svoji poklonu směrem k fanouškům směřovala i vítězka nedělního elitního závodu žen Rebeca McConellová, která v Novém Městě slavila vítězství úplně poprvé.

„Nevím, co na to říct, jsem nadšená, strašně jsem si tenhle závod užila. A to i díky divákům a atmosféře, která byla úžasná,“ zářila v cíli třicetiletá Australanka.

Souboj nejlepších světových bikerů si nenechali ujít fanoušci ze všech koutů republiky i ze zahraničí a chybět nemohli ani místní či z blízkého okolí. Například Jiří Valenta přijel s manželkou ze Žďáru nad Sázavou stylově na kole.

„Je skvělé, že se lidé zase můžou potkávat na velkých akcích,“ pochvaloval si a vzápětí svoji pozornost přesunul k závodníkům. „Fascinuje mě, jak dokážou v té rychlosti zvládnout kamenité překážky, na kterých jedna chyba znamená zranění.“

Hrdinou byl Schurter

A bikeři to zvládli opravdu skvěle, přičemž úplně nejlépe si ve zlatém hřebu nedělního programu – elitním závodě mužů – vedl britský reprezentant Thomas Pidcock, který v závěrečném spurtu porazil těsně Rumuna Vlada Dascala.

Největším hrdinou závodu se ovšem stal šestatřicetiletý švýcarský veterán Nino Schurter, který přestože během závodu píchl zadní kolo a na nejlepší ztrácel i minutu, nakonec dojel na bronzové pozici.

Nino Schurter na Světovém poháru horských kol v Novém Městě na Moravě.

„Když jsem viděl ty davy všude kolem trati i na stadionu, tak jsem tu ztrátu nemohl nechat jen tak být. To publikum mě dohnalo ke třetímu místu, které má pro mě cenu zlata,“ pochvaloval si Schurter.

Ještě o něco větší aplaus než zmiňovaný Švýcar si při průjezdu cílem za svůj výkon vysloužil český reprezentant Ondřej Cink. I přes velké problémy s pylovou alergií se totiž s tratí pral statečně a nakonec dojel na 15. místě.

Nejlepší český výsledek to ale přece jen nebyl. O den dříve v sobotu vybojovala Simona Spěšná stříbro v závodě juniorek.

„Klepala jsem se nadšením,“ svěřila se v cíli. „Start se mi povedl, jelo mi to skvěle,“ radovala se.