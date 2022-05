Ondra Cink bude bojovat, věří Vaněk před Světovým pohárem na Vysočině

Takže tlak si raději neměříte, aby na vás nevybafla nějaká divoká cifra

(usmívá se) Můžu mluvit jen za sebe, tudíž přiznávám, že pro mě je to opravdu velice stresové období. Po dvou letech se zase závodí před diváky, tím pádem je to i větší zodpovědnost.

Překvapilo vás, jak rychle mizely z předprodeje vstupenky?

Za to jsme všichni moc rádi. Ani nevím, jak to nejlépe okomentovat. Zkrátka lidí, kteří jezdí na kole a fandí tomuto sportu, je hodně. A dalšími diváky jsou ti, kteří třeba sami nejezdí, nicméně závody rádi sledují. To je moc fajn.

Jinými slovy se vám ulevilo.

Uvidíme na konci, protože my vlastně nevíme, jak to bude s lidmi, kteří mají vstupenky z předchozích dvou let, kdy na stadion nemohli.

Každopádně nějakou představu o počtu fanoušků, kteří do Nového Města na závody dorazí, asi máte. Nebo ne?

Odhadoval bych to tak na dvacet tisíc. Ale je to spíš přání.

Předpokládám, že největší nápor přijde v neděli.

Přesně tak. Tam bych řekl, že se návštěvnost bude pohybovat mezi dvanácti až patnácti tisíci lidmi. První dva dny jsou vždycky slabší. Bývá to tak. Nebo spíš bývávalo to tak, když ještě bylo dobře. (usmívá se)

Pozitivní je určitě kromě zájmu ze strany diváků i zájem top bikerů. Souhlasíte?

Řeknu to takhle: pořádáme jeden ze závodů největšího seriálu horských kol, tudíž účast nejlepších závodníků je skoro samozřejmá. Tedy kromě některých, jako je třeba Brit Tom Pidcock nebo Nizozemec Mathieu van der Poel.

Druhý jmenovaný dal tentokrát přednost slavnému Giru.

Je to tak, zato Tom účast potvrdil. Možná pojede až Tour de France.

Největší českou nadějí je bezpochyby Ondřej Cink, i když v poslední době ho hodně trápí alergie na pyl. Jak vidíte jeho šance v nedělním závodě?

Ondra začal s medikací, takže si myslím, že to zvládne. Samozřejmě že nějaký výpadek v přípravě měl, každopádně věřím, že on bude bojovat a my se budeme radovat.

Zkusíte si tedy tipnout, na jakém místě dojede do cíle?

Když to dopadne špatně, bude desátý. Já ale věřím, že dopadne mnohem lépe.

Desáté místo přece není zase tak špatné.

To určitě ne, zvlášť v dnešní bikerské konkurenci.

Pojďme se ještě na chvilku zaměřit na doprovodný program. Velkým lákadlem bude jednoznačně i autogramiáda trojnásobné olympijské vítězky v alpském lyžování, respektive ve snowboardingu Ester Ledecké.

Jasně, i když ta autogramiáda není úplně stoprocentní. Jisté je pouze to, že Ester bude v Novém Městě v sobotu už mezi 10. a 11. hodinou, protože pak odjíždí na soustředění na ledovec. Všechny novinky a změny se ale fanoušci včas dozví na našem webu či Facebooku.