Nejhorší výsledek v sezoně. Cink byl v Novém Městě pětadvacátý v short tracku

Mistr republiky Cink si v posledních týdnech stěžuje na alergie, kvůli nimž nemůže podávat optimální výkony. Pětadvacáté místo je jeho nejhorší výsledek v sezoně, na vítěze na rychlé trati ztratil 11 sekund.

Schwarzbauer vyhrál díky dominantnímu nástupu o dvě sekundy před olympijským šampionem Thomasem Pidcockem z Británie, jenž minulý víkend ovládl cross country v Albstadtu. Třetí byl ve stejném čase Ital Filippo Colombo.

Neffová zvítězila o délku svého kola před vedoucí ženou SP Rebeccou Ellen McConnellovou z Austrálie. Třetí byla šampionka z olympijského Ria 2016 Jenny Rissvedsová ze Švédska, jež před dvěma týdny obsadila druhé místo v silničním závodě Gracia Orlová.

Domácí závodnice skončily v závěru pole. Čábelická byla pětatřicátá, Tvarůžková po pádu s odstupem jednoho kola předposlední osmatřicátá. „Závod se mi nepovedl. Oproti loňsku se to hodně zrychlilo, nová trať se mi líbí. Ale byl to dneska letecký den a v momentě, kdy člověk udělal nějakou chybu a zůstal trochu vzadu, šlo to špatně sjíždět,“ řekla České televizi Čábelická, jež měla před polovinou závodu několik kolizí a hlavní skupiny se neudržela.

Závody elitních kategorií v olympijském cross country se pojedou v neděli.