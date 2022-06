Ve Stupně budu mít nejlepší formu v sezoně, věří biker Cink

„Trénovali jsme v místních lesích. Byla tam vyšlapaná cestička od chodců z Břas do Stupna. Je tam dodnes, vůbec se nezměnila,“ pousmál se jednatřicetiletý Cink, jezdec Kross Racing Teamu.

Za měsíc se vrátí domů jako hlavní favorit na český titul, v sobotu 23. července se na čtyřkilometrovém okruhu mezi Stupnem a Břasy pojede mistrovství ČR XCO – Swietelsky horská kola Stupno.

Co se vám z dětství ještě vybaví?

Spousta věcí, na které se nedá zapomenout. Jak jsme tady jezdili plzeňskou amatérskou ligu horských kol, učili se techniku. A teď se ve stejných místech pojede o český titul. Je to hrozně hezký pocit a jsem strašně pyšný na to, co tady Jarda Ryba a můj nejlepší kamarád Ondra Pour dokázali za uplynulé roky.

Loni stupenský okruh povýšil na závod UCI kategorie C3, letos už se jede šampionát úrovně C1. Lobboval jste za to hodně i vy?

Hned po loňském závodě jsem klukům říkal, že sem musíme dostat mistrovství republiky. Bylo to skvělé, výborná atmosféra, super zázemí, trať i organizace. Řešili jsme hned, zda by nebylo dobré ve Stupně udělat Český pohár, aby se tam dalo vyjet víc bodů do žebříčku UCI. Tlačil jsem je do toho, i když starostí s tím rozhodně nemám tolik jako oni. Ale i pro Jardu s Ondrou to byla velká motivace. Je z toho domácí šampionát, o čemž jsem původně ani neuvažoval.

Ale zase nemůžete do Stupna pozvat parťáky z týmu Kross.

Bohužel, na mistrovství mohou startovat jen čeští závodníci. Ale v dalších letech, pokud se ve Stupně pojede Český pohár, dorazí závodníci z Polska, Německa a dalších zemí. A v tom případě přijede i celý můj tým kompletní.

Ondřej Cink na tiskové konferenci k mistrovství České republiky ve Stupně.

Podílel jste se na podobě mistrovské tratě?

Na tom jsme pracovali už v průběhu uplynulých let. Teď si do toho své řekl i cyklistický svaz. Pozvali Lukáše Vlacha, který staví trať na Světový pohár v Novém Městě na Moravě, aby vymyslel rozšíření trati tak, jak je na téhle úrovni třeba.

Nicméně dokonalá znalost prostředí bude v souboji o titul vaší výhodou, souhlasíte?

Určitě. Nerad jsem tenhle závod v minulosti vynechával, i když byl jen součástí ligy Plzeňského kraje a nejelo se o žádné body UCI. V tom termínu jsem si čas vždycky našel. Je to pro mě domácí závod a teď to bude veliké. Moc se těším.

Do závodu zbývá víc než měsíc, jaký máte program?

Mířím na patnáctidenní soustředění do Livigna, tam se budu snažit připravit na Světový pohár v Andoře. Ten se jede víkend před Stupněm, takže pokud se vše povede, měl bych mít v tu dobu asi nejlepší formu v sezoně. Doufám, že tam předvedu skvělý výkon.

V Livignu by měl ve stejnou dobu pobývat i Zdeněk Štybar. To jste si naplánovali?

Kdepak, to je pro mě nová informace! Vím, že tam je i van der Poel, který se připravuje na Tour de France. Jezdí tam i na horském kole, takže třeba se na trénink sejde skvělá společnost... (úsměv)

Je čtrnácté místo z minulého víkendu v Leogangu povzbuzením, že se forma vrací?

S výkonem jsem byl spokojený, už se mi jelo relativně dobře. Trochu se pokazil start, chytil jsem se s jedním soupeřem za řidítka, prakticky zastavil. Alespoň jsme nespadli, ale zpomalilo mě to a v kopci jsem byl najednou pětačtyřicátý, po zaváděcím okruhu třicátý sedmý. Pak se mi jelo dobře, čtyři kola jsem jel úplné maximum a dostal se do skupiny, která bojovala o desáté místo. Bohužel, v závěru jsem už neměl tolik sil. Což bylo logické, ta stíhací jízda byla náročná. Ale po psychické stránce mě to uklidnilo, cítil jsem se už lépe.

Ondřej Cink

Potvrdilo se, že za zdravotními problémy, které jste v úvodu sezony měl, stojí alergie?

Vypadá to tak. Po Novém Městě na Moravě jsem byl na testech na astma, odběrech krve. Čekám na výsledky, zda jsem alergický na nějaké trávy, pyly, dávali jsme tam raději víc věcí, třeba i nějaké jídlo. Ještě při short tracku v Leogangu se mi dýchalo fakt špatně, ale nevím, jestli za tím je i to tréninkové manko. Asi ano. Nemohl jsem trénovat intenzity, na jaké jsem byl zvyklý. V neděli při závodě už se mi dýchalo dobře. Výkon byl super, a kdybych byl po startu na lepší pozici, mohl výsledek vypadat úplně jinak.

Týden před Andorrou se jede Světový pohár ve švýcarském Lenzerheide. Ten vynecháte?

Nevynechávám, ale ten závod mi úplně nesedí. Rychlá trať plná kořenů, kamenů, navíc ve velké výšce. Z Livigna se vrátím až šest dnů před shorttrackem v Lenzerheide a budu to brát spíš jako rozjetí na Andorru. Tam soustředím úsilí. Cítím, že se mi tam vždycky dařilo. Je to moje trať a vím, že na ní můžu urvat vítězství.