Vyhrajte třídenní zájezd na Tour de France s VIP programem v hodnotě 130 tisíc Kč

Tato soutěž se koná ve spolupráci se společností Škoda Auto, oficiálním hlavním partnerem Tour de France, která zajišťuje VIP zájezd.

Chcete prožít nezapomenutelné dny, o kterých budete vyprávět své rodině a přátelům? Zúčastněte se soutěže o zájezd na Tour de France v hodnotě zhruba 130 tisíc Kč. Nejlepší znalec cyklistiky vyrazí přímo do dějiště tradičního závodu, konkrétně na jeho 5. etapu. Zájezd se uskuteční v termínu 5. - 7. července.

Co výherce čeká?

Úterý:

- přílet do Francie

- tranzit na hotel

- ubytování a luxusní večeře s VIP hosty

Středa, 5. etapa Tour de France:

- ranní vyjížďka s cyklistou Andy Schleckem, ambasadorem Škoda Auto

- snídaně, návštěva závodní vesničky, kde nasajete atmosféru závodu

- jízda v pelotonu v doprovodném voze ŠKODA SUPERB spolu se závodníky

- let vrtulníkem nad pelotonem

- piknik podél trati, kudy pojedou závodníci

- velkolepý finiš etapy, kdy můžete fandit v cíli

- rozlučková večeře



Čtvrtek:

- snídaně, tranzit na letiště a odlet do Prahy

„Byl to skvělý zážitek, jsem plný dojmů. Zájezd jsem si moc užil. Tour je fenomén, má láska,“ řekl Jaroslav Rendl, loňský vítěz soutěže o zájezd na Tour de France. Reportáž z jeho výletu si přečtěte zde:

Jak soutěž probíhá?

Soutěž má tři hrací kola. V každém kole najdete deset tematicky ucelených otázek. Nemusíte však procházet všechna tři kola a zodpovídat třicet otázek. Není to podmínka, ale může to být výhoda. Čím více se zapojíte, tím větší máte šanci dostat se do finále!

Ze soutěžících, kteří projdou všechna tři kola a získají v nich v součtu nejvíc bodů, se budou losovat první čtyři finalisté! Z každého z tří jednotlivých kol poté vylosujeme ještě dva nejlepší. Celkem 10 finalistů dorazí ve středu 29. června osobně do sportovní redakce iDNES.cz, kde na ně čeká velké kvízové finále! Pouze jeden soutěžící se stane VIP hostem Tour de France!

Průběh soutěže o VIP zájezd na Tour de France: 6. až 12. června: 1. kolo online

13. až 19. června: 2. kolo online

20. až 26. června: 3. kolo online

29. června: finále v redakci

*Program může být pozměněn např. z důvodu špatného počasí.

*Výherci bude výhra oznámena osobně po finálním kole 29. 6. v prostorách MAFRA. Výherce je poté povinen potvrdit přijetí výhry do 24 hodin. Pokud ji v tomto termínu nepřijme, bude cena předána dalšímu úspěšnému soutěžícímu v pořadí, pro kterého platí stejné podmínky (pokud nepotvrdí přijetí výhry do 24 hodin, připadá dalšímu v pořadí).