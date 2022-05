O alergiích, zrychlujícím balíku i narození dcery. Cink vypráví

Jak hodnotíte první část sezony?

Až do brazilského prvního Světového poháru probíhala dobře. I tam jsem se cítil výborně, v short tracku i v normálním závodě jsem dojel v top 10. Cítil jsem, že závody jsou zase rychlejší, že výkonnost závodníků je lepší, je tam i víc jmen, která se tlačí do čela. Ale já byl fakt dobře připravený.

Jaké bylo zjištění, že se zase jezdí rychleji?

Teď už to před sezonou tak nějak vždycky čekám. Vždycky se někdo nový objevil, závody byly těžší, rychlejší. Ale cítím to i na mém tréninku a výkonnosti, která rok od roku roste. Je logické, že i ostatní nebudou pozadu a taky se jim bude výkonnost zvyšovat.

V silniční cyklistice se dost mluví o tom, jak se v minulých sezonách zrychlilo. U vás je to tedy stejný případ?

Přijde mi, jako kdyby ta covidová pauza všechny hodně nakopla. Nino Schurter formu během covidu úplně neměl, ale teď? Je mu 37 let a stále patří k těm nejlepším a může vyhrávat největší závody. Vypadá to, jako kdyby si spíš odpočinul.

Zato vy máte po návratu z Brazílie problémy. O co jde?

Vypadá to, že mě trápí alergie. Od Brazílie jsem toho moc nepotrénoval, jel jsem dva závody, ale nebylo to nic moc. Dostal jsem léky, snad se to zlepší a v Novém Městě už zase budu stoprocentní.

Jaké alergie vás trápí?

Jarní pyly, jak teď všechno kvete. Vždycky jsem na to trochu trpěl, ale letos přece jen o trochu víc. Omezuje mě to i ve výkonu, v tréninku. Snažil jsem se to vyřešit nějakými léky, tak uvidíme.

V čem je to tentokrát horší než v minulosti?

Vždycky když venku začalo všechno kvést, měl jsem problém s rýmou, se slzením očí, ale nikdy mě to neomezovalo ve výkonu. Navíc jsem to takhle měl tak týden, čtrnáct dní. Teď jsem ale od té Brazílie i hrozně unavený, bolí mě hlava. Zdá se, že se mi to zasekává někde na dutinách a nemůžu to uvolnit ven. V tom je to jiné.

Nemůže být důvod problémů i jiný?

Byl jsem i na covidových testech, na krvi, ale bylo všechno v pořádku. Neměl jsem ani žádný náběh na virózu, takže asi fakt spíš alergie.

Jak moc to ovlivnilo váš trénink v minulých týdnech?

No, neprobíhá podle mých představ. Ve vytrvalostním a tempovém tréninku je to relativně v pohodě, ale jakmile se dostanu do vyšších intenzit, mám problémy s dýcháním. Nedokážu při závodě okysličovat svaly, bolí mě nohy, výkon je utrápený. Doufám, že to brzy skončí a že budu stoprocentně připravený na závody.

Ještě zpátky k Brazílii. Na první Světový pohár tam přišlo podobné kvantum fanoušků jako chodívá do Nového Města. Překvapilo vás to?

Atmosféra byla fakt super, nečekal jsem, že bude až takhle skvělá. Ale musím říct, že v Novém Městě diváci fandí o dost líp. Přišlo mi, že tam fandili jen Brazilcům a když jeli kolem ostatní, tak ne že by bylo úplně ticho, ale nebylo to jak v Novém Městě. Trať taky nebyla úplně přístupná pro všechny diváky, u nás je obsypaná celá, to je velký rozdíl.

Takže o to víc se do Vysočina Areny těšíte?

Po těch dvou letech bez diváků se těším strašně. Chybělo mi to a myslím, že to chybělo i ostatním závodníkům, kteří se k nám těší. Doufám, že jak mně, tak i ostatním pomůžou fanoušci podat nejlepší výkony, co to jde.

Je pro vás pořád i po těch letech Nové Město speciální?

Je, právě tou atmosférou, lidmi a asi i areálem. To nikde jinde my bikeři nezažijeme, takže je vždycky skvělý pocit v Novém Městě závodit. Je to ideální místo pro takové závody.

Teď o víkendu vás ještě čeká druhý závod Světového poháru v Albstadtu. S tím tam pojedete?

Rád bych navázal na úspěchy z minulého roku, takže kdyby se povedlo pódium nebo být do top 5, byl bych spokojený, ale i umístění do desátého místa by bylo super.

O týden později v Novém Městě už byste konečně na pódium rád dojel, že?

Rád už bych to prolomil, ale bude to těžší než loni, vzhledem ke konkurenci a mému zdravotnímu stavu. Ale atmosféra mi vždycky pomáhala, byl jsem namotivovaný, tak snad mi pomůže i teď.

V celé sezoně byste byl spokojený s čím?

Rád bych vyhrál jeden závod Světového poháru, druhých míst bylo už dost, tak bych to rád konečně prolomil. Těším se na Světový pohár do Andorry, kde mi to vždycky sedělo a kde už jsem jednou málem vyhrál, jen kvůli zdravotnímu problému se to nepovedlo. Pak se samozřejmě těším i na mistrovství světa, které se pojede ve Francii, kde mi to taky vyhovuje.

V tomto roce se vám taky narodí první dítě. Musíte kvůli porodu nějak měnit program?

Hlavně se samozřejmě už moc těším, bude to velká životní změna. A narodit se má během Světového poháru v Kanadě. Zatím o tom v týmu slovo nepadlo, ale rád bych pochopitelně u porodu byl.

Takže se může stát, že do Kanady neodletíte?

Budu se to snažit řešit a ano, je dost možné, že kvůli narození dcery jeden Světový pohár nepojedu.