ONLINE: Biatlonistky jedou štafetu. Davidová se posouvá na třetí místo

V letošní sezoně biatlonistky zatím absolvovaly dva štafetové závody. V Kontiolahti byly Češky šesté, v Hochfilzenu sedmé.

V Ruhpoldingu kvarteto nastoupí v totožném složení jako při posledním závodě v rakouském středisku.

„Chceme ještě jednou vyzkoušet stejnou sestavu jako v Hochfilzenu,“ vysvětlil asistent trenéra žen Jiří Holubec pro biatlon.cz. „Terka tam nebyla běžecky v pohodě. Věříme, že to teď zvládne. I střelecky. V individuálu udělala chyby z přemíry snahy, běžela podobně jako Jessica. A když bude Lucka pokračovat ve střeleckých výkonech, které teď předvádí, tak by to nemuselo být špatné.“

V posledních letech se české čtveřici v Ruhpoldnigu nedaří. Loni zde byla ženská štafeta po trestném kole Voborníkové patnáctá, o dva roky dříve šestnáctá. Tehdy pro změnu na 150metrový okruh zamířila Charvátová.

Úvodní štafetu letošní sezony vyhrály Švédky, poté slavily Francouzky.

Právě Seveřanky dnes poběží po trati s číslem jedna. Zastupují je Mona Brorssonová, Anna Magnussonová, Hanna Öbergová a Linn Perssonová. Francouzky reprezentují Lou Jeanmonnotová, Chloe Chevalierová, Sophie Chauveauová, Anais Chevalierová-Bouchetová.

Trojku mají Němky Anna Weidelová, Vanessa Voigtová, Sophia Schneiderová, Denise Hermannová-Wicková. Čtyřku Norky Karoline Knottenová, Ragnhild Femsteineviková, Marte Olsbuová Röiselandová a Ingrid Landmark Tandrevoldová.

Kdo zvítězí? Jak si povedou Češky?

